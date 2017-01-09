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Ege'de fırtına uyarısı

İZMİR Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi. İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada pazartesi ve salı günleri Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına olacağını belirtilerek,...

Ege'de fırtına uyarısı
İZMİR Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.
İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada pazartesi ve salı günleri Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına olacağını belirtilerek, denizciler uyarıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın pazartesi akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına yer yer 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Güney Ege'de rüzgarın salı günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilerimizin ve ilgili vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

FOTOĞRAF

 

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