Ege'de çocuklar bayramlarını coşkuyla kutladı

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN- Cavit AKGÜN- Burhan CEYHAN -Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA- Fevzi DAVULCU- Vehbi SARIHAN- Hasan YİĞEN/ DEMİRÖREN HABER AJANSI- EGE Bölgesi'ndeki illerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Ege Bölgesi'ndeki illerde törenler düzenlendi. Her yer bayraklarla donatılırken; öğrenciler, dans ve halk oyunları gösterileri sunup, şiirler okudu. Çocuklar bayramlarını coşkuyla kutladı.

AYDIN

Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Valilik Hizmet Binası önündeki törenle başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi, Atatürk büstüne sunuldu. Ardından program, Aydın Adnan Menderes Stadı'nda sürdü. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ervim Karakoz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş, buradaki programa katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Öğrencilerden Beyza Akkın ve Nehir Uyanık, okudukları 23 Nisan şiirleriyle alkış aldı. Daha sonra öğrencilerin sunduğu halk oyunları, dans ve judo gösterileri, stadı dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Kutlamalar, öğrencilerin geçit töreni ise sona erdi.

DENİZLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Denizli Valiliği önünde tören yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve beraberindeki öğrenciler, Atatürk anıtına çelenk sundu.

VALİ VE BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI KOLTUĞUNU KÜÇÜKLERE BIRAKTI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, koltuğunu, Şehit Burak Erten İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aylin İlçi'ye devretti. Başkanlık koltuğuna oturan 9 yaşındaki İlçi, tüm çocukların bayramını kutladı, yapmayı planladığı projelerden bahsetti. Telefonla yetkililere projeleriyle ilgili talimat veren İlçi, bir günlükte olsa başkanlık koltuğuna oturduğu için mutlu olduğunu, ileride Cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi. İşletmelerde Türkçe tabelalar kullanılması gerektiğini dile getiren küçük başkan İlçi'ye, Zolan da destek verdi. İlçi'nin projelerini beğendiğini söyleyen Başkan Zolan, başarılar diledi. Denizli Valisi Hasan Karahan ise, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sude Naz Pişkin'e devretti.

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda devam edildi. KUtlamalara, Denizli Valisi Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, çocuklar ve aileler katıldı. Çocuklar, halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu. Çocukların gösterileri izleyenlerden yoğun alkış aldı. 23 Nisan kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

MANİSA

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilk tören, Cumhuriyet Meydanı Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde yapıldı. Vali Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Kemal Çelebi, Manisa Garnizon Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar törene katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla tören başladı. Kıyafetleriyle gökkuşağı gibi rengarenk olan öğrenciler, töreni renklendirdi. Çetin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ardından Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, dans gösterisi sundu. Dana sonra farklı ülkelerin kıyafetleriyle sahneye çıkan minikler, gösterileriyle alkış aldı. Öğrenciler tarafından salsa, dans gösterisi ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Tören sonunda meydanda kurulan oyun alanında çocuklar doyasıya eğlendi.

SARIGÖL

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Hükümet Konağı önündeki törenle kutlandı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Seydi Emirhan, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Arif Çelik, Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, siyasi partiler ile çeşitli meslek odalarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar kutlamalara katıldı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören, ilçedeki her okuldan birer sınıfın halk oyunları ve fon gösterileri ile devam etti.

KULA

Manisa'nın Kula ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kula'daki kutlamalar Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı düzenlenen programa geçildi. Burada, Kula Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu'nun düzenlediği programda, Kula Kaymakamı Kemal Duru günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan fon ve halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler ve kompozisyonlar okundu. 23 Nisan için düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Kutlamalara, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen katıldı.

MUĞLA

Muğla'da törenlerin adresi, Cumhuriyet Meydanı oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi, Atatürk Anıtı'na sunuldu. Ardından kutlama etkinliklerine, Türdü 100 Yıl. Ortaokulu'nda devam edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Töre'nin konuşmasının ardından Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile Vali Vekili Fethi Özdemir tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Şiirlerin okunmasının ardından Türdü 100 Yıl. Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları ve oratoryo gösterisi sunuldu. Kutlamalar, öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu dünya ve Türkiye haritası ile sona erdi. Etkinliklere katılımın yoğun olması dikkat çekti.

UŞAK

Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalara, 15 Temmuz Şehitler Meydanında ki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Buradaki programın ardından kutlamalar, 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında devam etti. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Törende, öğrenciler tarafından Vali Funda Kocabıyık'a bayrak takdim edilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiir ve halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi.



FOTOĞRAFLI