Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Ege'de arızalanan Yunan feribotu, Türk botu ile Bodrum'a çekildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, İstanköy Adası'na giden Yunanistan bayraklı yolcu feribotu Ortakent açıklarında arızalandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma botu ile Bodrum Limanı'na çekilen feribottaki motor arızası onarıldıktan...

Ege'de arızalanan Yunan feribotu, Türk botu ile Bodrum'a çekildi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, İstanköy Adası'na giden Yunanistan bayraklı yolcu feribotu Ortakent açıklarında arızalandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma botu ile Bodrum Limanı'na çekilen feribottaki motor arızası onarıldıktan sonra 168 yolcusuyla birlikte seferine devam etti.
Bodrum- İstanköy Adası seferini yapan Yunanistan bayraklı yolcu feribotunun 2 motoru da bugün öğlen saatlerinde Ortakent açıklarında arızalandı. 168 yolcusu olduğu öğrenilen feribotun yardım çağrısı üzerine Türkiye harekete geçti. Arızalanan feribot, ihbar üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM 2' isimli kurtarma botu ile Bodrum Limanı'na çekildi. Kurtarma botuna Sahil Güvenlik Komutanlığı botu da eşlik etti. Zodyak botlarının da yardımıyla gümrük alanına yanaştırılan feribotun yolcuları tahliye edilerek gümrükten geçti.
Yapılan çalışmada feribotun 2 motorunun da arızalandığı tesbit edildi. Teknik ekiplerin çalışmaları sonucu 2 motoru da onarılan feribot, yolcularıyla birlikte İstanköy Adası'na gitmek üzere yeniden denize açıldı.  

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328