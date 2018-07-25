Ege'de arızalanan Yunan feribotu, Türk botu ile Bodrum'a çekildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden, İstanköy Adası'na giden Yunanistan bayraklı yolcu feribotu Ortakent açıklarında arızalandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma botu ile Bodrum Limanı'na çekilen feribottaki motor arızası onarıldıktan sonra 168 yolcusuyla birlikte seferine devam etti.Bodrum- İstanköy Adası seferini yapan Yunanistan bayraklı yolcu feribotunun 2 motoru da bugün öğlen saatlerinde Ortakent açıklarında arızalandı. 168 yolcusu olduğu öğrenilen feribotun yardım çağrısı üzerine Türkiye harekete geçti. Arızalanan feribot, ihbar üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM 2' isimli kurtarma botu ile Bodrum Limanı'na çekildi. Kurtarma botuna Sahil Güvenlik Komutanlığı botu da eşlik etti. Zodyak botlarının da yardımıyla gümrük alanına yanaştırılan feribotun yolcuları tahliye edilerek gümrükten geçti.Yapılan çalışmada feribotun 2 motorunun da arızalandığı tesbit edildi. Teknik ekiplerin çalışmaları sonucu 2 motoru da onarılan feribot, yolcularıyla birlikte İstanköy Adası'na gitmek üzere yeniden denize açıldı.

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