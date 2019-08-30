Ege'de 30 Ağustos coşkusu

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı, Ege Bölgesi'ndeki il ve ilçelerde, tören ve çeşitli etkinliklerle illerde coşkuyla kutlandı.Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Atatürk Anıtı'na, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Valilik önündeki törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Yüzbaşı Murat Genç, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar törene katıldı. Daha sonra Valilikte tebrikler kabul edildi.DENİZLİ'DE GAZİLER DE GEÇİT TÖRENİNDEDenizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için valilik önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla tören başladı. Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, sırasıyla anıta çelenk bıraktı. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, siyasi parti il başkanları, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş törene katıldı. Tören geçişi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Karahan, Albay Öztürk ve Başkan Zolan, askeri araca binerek törene katılan vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı. Büyükşehir belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından geçit töreni yapıldı. Gaziler de askeri araçlara binerek geçit törenine katıldı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla geçit töreninden bol bol fotoğraf çekti.BAYRAK AÇAN EKİP ALKIŞLANDIManisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na, Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Manisa 1. Eğitim Komando Tugay Komutanlığı'ndan Üsteğmen Bayram Korkmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programda Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi halk oyunu ekibi, Ege yöresine özgü halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri sonunda bayrak açan ekip, uzun süre alkışlandı.BİR ASKER SICAKTAN BAYILDICumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreni sırasında Manisa 1. Eğitim Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri tören ekibinden bir asker, sıcaktan dolayı bayıldı. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri, bayılan askere müdahale etti. Zafer Bayramı kutlamalarına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, askeri erkan, daire müdürleri, emniyet amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.MUĞLA'DA FOLKLOR GÖSTERİLERİ VE ASKERLERİN GEÇİŞİ İLGİ GÖRDÜMuğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Esengül Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün çelenk sunmasıyla başladı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Baro Başkanı Cumhur Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Serhat Arık, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, askerler, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ile meslek odaları temsilcileri katıldı. Törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Türk bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören Vali Civelek'in Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi. Muğla Valiliği'nde tebriklerin kabul edilmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Civelek ile Başkan Gürün askeri birliklerin ve halkın bayramı kutlandı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Şiirlerin okunması, folklor gösterilerinin sunulması sonrası askeri birliklerin tören geçişiyle kutlama sona erdi.UŞAK'TAKİ KUTLAMALAR ŞEHİTLER MEYDANI'NDAUşak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapıldı. Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Vali Kocabıyık ile Başkan Çakın'ın dışında AK Parti'li milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile vatandaşlar da törene katıldı.