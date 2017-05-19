Ege'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İZMİR, () - 19 MAYIS Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir'de olduğu gibi Ege Bölgesi'nin diğer illeri ve ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Daha sonra Adnan Menderes Stadı'na devam edilen kutlamalarda öğrenciler, 19 Mayıs'la ilgili şiirler okudu. Öğrencilerin oynadığı halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü güreş takımı, öğrencilerinin ve Cumhuriyet Lisesi öğrencilerinin jimnastik gösterisi yapıldı. Ayrıca Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ve Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, öğrencilerin yaptıkları 'Ebru' çalışmasının başına geçerek önlük giydi. Vali Koçak ve Başkan Çerçioğlu, birlikte 'Ebru' çalışması yaparak objektiflere poz verdi. Vali Koçak, Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Parım'ın da aralarında bulunduğu protokol törene katılırken, programı az sayıda vatandaşın izlemesi dikkat çekti.

Kuşadası İlçesi'ndeki tören, Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Gençlik Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk'ün anıta çelenk koymasıyla tören başladı. Atatürk'ün gençliğe hitabesi ile gençliğin Atatürk'e cevabını seslendirilmesinden sonra, halk oyunları ekipleri gösteriler yaptı. Törenleri Kuşadası Kaymakamlığı'na vekalet eden Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu izledi.

DENİZLİ'DEKİ KUTLAMALAR

Denizli'deki kutlamalar da valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, 11. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Ak Parti İl Başkanı Necip Filiz, CHP İl Başkanı Teoman Sancar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anıta, çelengi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu koydu.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılması planlanan bayram kutlamaları ise yağmur yağabileceği ihtimaliyle Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Buradaki kutlamalara Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, 11. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Yaralı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptı. Kutlamalarda şiirler okunda, halkoyunları ekipleri gösterilerini sahneledi.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Tören, ayrıca öğrenciler çeşitli spor dallarında gösteriler yapmasının ardından sona erdi.

BALIKESİR'DEKİ KUTLAMALAR

Balıkesir'de kutlamalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği resmi kutlama sabah saat 08.00'de gençlik yürüyüşüyle başladı. Balıkesir Tren Garı önünde protokol üyeleri ile siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci ile sporcu cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve Türk bayrağı ile Atatürk Anıtı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Halil İbrahim Koyuncu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kutlamalar, Erdek İlçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle sürdü. Balıkesir'den çok sayıda öğrenci ve protokol üyesi Erdek'teki kutlamalarda bir araya geldi.

Balıkesir'deki sivil toplum örgütleri hem yürüyüşe hem anıttaki törene katıldı. Hem de resmi törenin ardından Atatürk Anıtı'nda alternatif tören gerçekleştirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, Türkiye Gençlik Birliği, Eğitim- İş, Balıkesir Çağdaş Eğitim Vakfı, Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği, İş Kadınları Dayanışma Derneği, Tabip Odası, TMMOB, Eczacı Odası, Diş Hekimleri Odası yöneticileri ile CHP ve Vatan Partisi temsilcileri anıta çelenk koydu.

Burada konuşan Türkiye Gençlik Birliği İl Temsilcisi Suat Oral, Atatürk'e yapılan saldırılara dikkat çekerek, "Sözde tarihçilerin Atatürk'e hakaret etmelerinin nedeni laikliğe ve cumhuriyete olan düşmanlıklarıdır. Bizler vatansever, devrimci Türk gençliği olarak hainlere gereken cevabı her zaman vereceğiz. Ülkemizi bölmek isteyen emperyalist güçlere, PKK, IŞİD gibi terör örgütlerine karşı vatan savunmasındayız" dedi.

ÇANAKKALE'DEKİ KUTLAMALAR

Çanakkale'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saat 10.00'da, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muammer Uslu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Uslu, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'na kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kordon boyunda düzenlenen çeşitli aktivitelerle kutlandı.

MUĞLA'DAKİ KUTLAMALAR

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'ndan başlayan yürüyüşün ardından Menteşe Spor Salonu'nda halk oyunları ve spor gösterileri gerçekleştirildi. Samsun'dan Muğla'ya bin 111 kilometre yol kat ederek gelen bisiklet ekibi Muğla Valisi Amir Çiçek'e Türk bayrağını teslim etti.

Bodrum'daki kutlamalar ilk kez tarihi Bodrum Kalesi'nin Kuzey Hendeğinde yapıldı. Yeşil beyazlı formalarıyla çelenk sunumu törenine gelen yaklaşık 40 kişilik Bodrumsporlu taraftar grubu tören sonunda İzmir Marşı söyledi, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atarak alandan ayrıldı. Yaklaşık 1500 kişinin coşkuyla izlediği kutlamalarda, bankacı 27 yaşındaki Aysel Uğur'un 8 aylık bebeği Rüzgar Uğur, elinde Türk bayrağı ve Türk bayraklı tişörtü ile ilgi odağı oldu.

Muğla il birincisi Bodrum Yörük Obası Spor Kulübü'nün oynadığı çökertme ve harmandalı oyunlarının ardından Atatürk'ün ölümünden sekiz ay önce 2 Şubat 1938 yılında hasta olmasına rağmen Bursa'da katıldığı son balo Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Lisesi öğrencileri tarafından canlandırıldı.

Muğla ve Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödül törende verildi. Ayrıca karate ve dans gösterileri yapıldı. Tören gösterileri hazırlayan tüm ekiplerin bir arada dev Atatürk bayrağı ve Atatürk posteri açmasıyla sona erdi.

MANİSA'DAKİ KUTLAMALAR

Manisa'da ise Gençlik Hizmetleri ve Spor Manisa İl Müdürlüğü önünde bayram sabahı toplanan yaklaşık 500 öğrenci ve sporcu, ellerinde Türk bayrakları ayrıca Atatürk posteri birlikte kortej eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşün önünde yer alan İzmir Özel Türk Koleji'nin öğrencilerden oluşan bando ekibi, kutlama programının düzenleneceği Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'İzmir Marşı ile 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi. Bando halkan yoğun alkış aldı.

Meydandaki Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde çelenk koyma töreni yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya törende yer aldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya, anıta zihinsel engelli öğrencilerle birlikte çelenk koydu. Daha sonra program Cumhuriyet Meydanı'nda sürdü. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptı. Gün için şiirler okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, çeşitli gösteriler yaparak, halk oyunu gösterisi sergiledi.

Sarıgöl İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, coşku içinde kutlandı. Kent Meydanı'ndaki törene; Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kasım Çelebi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Kaan Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Engin Kaplan, siyasi partilerin başkanları, muhtarlar, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

UŞAK'DAKİ KUTLAMA

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda planlanan tören, hava muhalefeti sebebiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiir, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu.

Tören halk oyunları, çeşitli spor kulüplerinin jimnastik ve karate gösterilerinin ardından spor dallarında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

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