Ege Bölgesi'ndeki Kütahyalılardan Afrin'e destek etkinliği

İZMİR, ()- EGE Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenledi. Harekatta görev alan askerler için duaların edildiği etkinlikte, kadınlar ise, bölgeye ev yemeği ile yün atkı, çorap, bere göndermek için kampanya başlattı.

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu’nun Zeytinlik semtindeki merkezinin önünde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek etkinliğine Ak Parti Konak İlçe Başkanı Temel Yıldırım, MHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Özmen ile federasyona bağlı derneklerin başkanları, kadın ve gençlik kolları da destek verdi. Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy’un ev sahipliğinde Afrin için buluşan Kütahyalıları semt sakinleri de yalnız bırakmadı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, misafirlere lokma ve tavuklu pilav ikram edildi. Şehitler için dualar edildi, gazilere acil şifalar dilendi. Federasyonun kadın kolları da Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla ev yemekleri yapma ve yün örgü atkı, bere, çorap örme kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplanacak yiyeceklerle el örgüsü yün ürünler, Afrin’de teröristlerle savaşan Mehmetçiğe ulaştırılacak.

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Ufuk Aksoy, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Mehmetçiğin yanında olduklarını, vatan savunması için gerekirse cepheye koşacaklarını ifade etti.

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