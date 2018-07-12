'Efsane komutan', Halisdemir’in mezarını sık sık ziyaret ediyor

15 TEMMUZ hain darbe girişimi sırasında, kahraman astsubay Ömer Halisdemir'e, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vurması emrini vererek, hain girişimin seyrini değiştiren, ardından da Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı'nı komuta eden Korgeneral Zekai Aksakallı, Türk insanının gönlünde ayrı bir yer edindi. Uzun yıllar sınır boylarında görev yapan ve korkusuzca cephede askerlerle omuz omuza hizmet veren Aksakallı, üstün başarıları ve cesareti nedeniyle birlikte görev yaptığı personel tarafından 'Efsane komutan' olarak anılmaya başlandı. Yaklaşık 1 yıldır Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2'nci Kolordu Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Zekai Aksakallı, kendisi bunu hiç gündeme getirmese de evladı gibi sevdiği 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini de sık sık ziyaret ediyor.Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2'nci Kolordu Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Zekai Aksakallı'yı Türkiye, önce darbe girişimi sırasında, kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'e, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi vurması emrini vermesi, ardından komuta ettiği DEAŞ, PYD/PKK'lı teröristlere büyük darbe verdirten Suriye’nin kuzeyinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki başarısı ile tanıdı.Erzurum doğumlu, evli ve 2 çocuk babası olan Zekai Aksakallı, 2013-2017 döneminde Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yaptı.Aksakallı, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi sırasında Tümgeneral rütbesiyle Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı olarak kahramanlığı ile darbenin seyrini değiştiren kişilerden biri oldu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci askerler tarafından şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'e, cuntacı General Semih Terzi'yi 'Vur' emrini vererek darbecilere direnen Aksakallı, bir televizyon kanalında da "Eşkiyalar başarılı olamayacaklar" diyerek tepki göstermişti. Aksakallı bu tavrıyla Türk insanının gönlünde bir kahraman olarak yer edindi.Hain darbe girişiminin bastırılmasının ardından 16 Temmuz 2016 günü sabah 10.17'de Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na giden Aksakallı’nın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, darbecileri bastıran askerlere sarıldığı ve yerde yatan şehit kahrama Astsubay Ömer Halisdemir'i de anlından öptüğü görülmüştü.ÖMER HALİSDEMİR'İ ASTSUBAY OLMAYA TEŞVİK ETMİŞ2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, darbeci askerler tarafından şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i uzman çavuşluğu döneminden itibaren tanıyordu. Ömer Halisdemir, uzman çavuş olarak geldiği Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, işini titizlikle yapan disiplinli bir asker olarak dönemin komutanı Aksakallı'nın güvenini ve sevgisini kazandı. Aksakallı, çok güvendiği Ömer Halisdemir'i o dönem astsubaylığa geçmesi konusunda sürekli teşvik etti. Hatta astsubaylığa geçiş sınavlarını, tarihlerini bizzat takip ederek, Ömer Halisdemir'in astsubay olmasında büyük rol oynadı. Yakın çevresi ise Ömer Halisdemir ile komutanı Zekai Aksalallı arasında, klasik askerliğin ötesinde güvene dayalı çok sağlam bir ast- üst ilişkisi olduğunu ifade etti.Ömer Halisdemir’in, hain darbe girişimi sırasında komutanı Aksakallı'nın, cuntacı general Semih Terzi'nin hain olduğunu söyleyerek verdiği ‘vur’ emrini, sonunda şahadet olduğunu bile bile gözünü dahi kırpmadan yerine getirmesi ise ikili arasındaki güveni en somut biçimde doğruluyor. Emri veren Aksakallı ile uygulayan ve ardından şehit olan Halisdemir, hain darbe girişiminden sonra bu davranışlarıyla isimlerini tarihe yazdırırken, Türk insanının gönüllerinde de özel bir yer edindi.'EFSANE KOMUTAN'Uzun yıllar sınır boylarında görev yapan ve korkusuzca cephede askerlerle omuz omuza hizmet veren Aksakallı, üstün başarıları ve cesareti nedeniyle birlikte görev yaptığı personel tarafından 'Efsane komutan' olarak anılmaya başlandı.SIK SIK KABRİNİ ZİYARET EDİYORÖzel Kuvvetler Komutanı olarak yıllarca sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik başarılı harekatlar yürüttükten sonra şu an 2’nci Kolordu Komutanı olarak Gelibolu ilçesindeki görevini sürdüren Korgeneral Zekai Aksakallı’nın çevresi, evladı gibi sevdiği 15 Temmuz kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini sık sık ziyaret ettiğini ifade etti.Aksakallı’nın, ‘Vatan Kahramanı’ olarak tanımladığı şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in kabrini genellikle yalnız başına ziyaret ederek, ruhuna Fatiha okuduğu belirtildi.GELİBOLU’DA GÖZLERDEN UZAK GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDarbenin kaderini değiştiren general olarak adını duyuran Aksakallı, 28 Temmuz 2016 tarihli Yüksek Askeri Şura toplantısında korgeneralliğe terfi ettirildi. Türkiye’nin, güneyindeki terör tehdidine karşı sınır ötesinde 24 Ağustos 2016 tarihinde başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nı da Korgeneral Zekai Aksakallı yönetti ve operasyon başarıyla sonuçlandı.Tüm gözlerin çevrildiği Aksakallı, Ağustos 2017’de Milli Savunma Bakanlığı tarafından sürpriz bir şekilde Gelibolu'ya 2'nci Kolordu Komutanı olarak atandı. Bu atama bazılarına göre, 'Aksakallı'nın pasif göreve getirildiği ve istifa edeceği' şeklinde yorumlandı. Ancak Korgeneral Aksakallı, Gelibolu'ya gelerek 2'nci Kolordu Komutanı olarak göreve başladı. Çevresindekilere de hiç kimseye kırgınlığı olmadığını belirterek, askeri disiplin içerisinde aynı heyecan ve şevkle de görevini yapmaya devam etti.Uzun yıllar yorucu görevlerde bulunan Aksakallı, yaklaşık bir yıldır Gelibolu'da 2'nci Kolordu Komutanı olarak görev yapıyor. Gerek 15 Temmuz darbe girişimi, gerekse Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki başarısını bilen kentliler ise Aksakallı'nın Gelibolu'ya gelişiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Yaklaşık bir yıldır ilçede görev yapan Aksakallı, zaman zaman düzenlenen etkinliklere katılıyor ve halkın da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.ATAMADAN KISA SÜRE SONRA ANNE ACISINI YAŞADIKorgeneral Zekai Aksakallı, geçen yıl Ağustos ayı sonlarında 2'nci Kolordu Komutanlığı görevine atandıktan birkaç gün sonra annesi 80 yaşındaki Halise Aksakallı'nın acısını yaşamıştı. Rahatsızlanarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne Aksakallı, kalp krizi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alınmış, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirmişti. Erzurum'da toprağa verilen Halise Aksakallı'nın cenaze törenine, darbe girişiminde Korgeneral Aksakallı'nın emrini yerine getirirken şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir de katılmıştı. Aksakallı, bu yılın başında ise bu kez de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kardeşi Sezai Aksakallı’nın acısını yaşamıştı.FOTOĞRAFLI------ KUTU 1 -----Korgeneral Zekai Aksallı, birçok kritik görevde yer aldı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () - KORGENERAL Zekai Aksallı, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin yanı sıra Süleymanşah Türbesi'nin taşındığı Şah Fırat Operasyonu ve Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı gibi birçok kritik görevlerde önemli rol aldı. Aksakallı, yönettiği Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin Azez kentinde canlı bomba saldırısından son anda kurtulmuştu.

Erzurum'da dünyaya gelen 2 çocuk babası Zekai Aksakallı, Erzurum Lisesi'nde okurken 17 yaşında Dünya Kros Şampiyonası'na katılıp Türkiye Şampiyonluğunu kazandı, ardından Avusturya'da yapılan liseler arası Dünya Kros Şampiyonası'nda 397 sporcu arasında yarışı 27'nci sırada tamamladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki komando tugaylarında uzun yıllar görev yapan Aksakallı, terör operasyonlarında etkin rol aldı.

ŞAH FIRAT OPERASYONU'NDA YER ALDI

2013 yılında Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Zekai Aksakallı, Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde, Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak Köyü'nde bulunan ve Türkiye'nin kendi sınırları dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'nin yine Suriye'nin Eşme Köyü'ne taşındığı 22 Şubat 2015 tarihinde düzenlenen Şah Fırat Operasyonu'nda görev yaptı. Darbe girişimine karşı, "Eşkiyalar başarılı olamayacaklar" sözleriyle tepki gösteren Zekai Aksakallı, geçen yıl 28 Temmuz 2016 tarihindeki Yüksek Askeri Şura'da tümgenerallikten korgeneralliğe atanmıştı.

DARBE GİRİŞİMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Aksakallı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'nin vurulması emri verip gecenin seyrinin değişmesinde etkili oldu.

Semih Terzi'yi öldürüp şehit olan Ömer Halisdemir'e 'vur' emrini veren Aksakallı, darbe girişimini önleyen isimler arasında yer aldı.

FIRAT KALKANI'NI YÖNETTİ

Aksakallı, TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik 24 Ağustos 2016 sabahı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da başında yer aldı. Aksakallı, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen, Türkiye'ye komşu Suriye'nin Cerablus, Azez ve El Bab'daki harekatlarda sahada bulundu. Suriyeli aşiret liderleriyle görüşmeler yapan ve terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'daki bir camide askerleriyle birlikte namaz kılan Aksakallı, minberde konuşma da yapmıştı.

SUİKASTTEN SON ANDA KURTULDU

Harekat kapsamındaki şehitlerin cenaze törenleri ile yaralananları Gaziantep'teki hastanelerde ziyaretleriyle de bilinen Aksakallı, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde canlı bomba saldırısını da son anda atlattı. Aksakallı, Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol noktasındayken, yanına yaklaşan canlı bombanın üzerindeki patlayıcı düzeneğinin, son anda fark edilip teröristin etkisiz hale getirilmesiyle suikast girişiminden son anda kurtuldu.



FOTOĞRAFLI



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Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla),