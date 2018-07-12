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'Efsane komutan', Halisdemir’in mezarını sık sık ziyaret ediyor (2)

---- KUTU 3 ---- Ailesiyle de yakından ilgileniyor Ali KADI/BOR(Niğde), () -KORGENERAL Zekai Aksakallı, evladı gibi sevdiği şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrini sık sık ziyaretlerini ardından,...

'Efsane komutan', Halisdemir’in mezarını sık sık ziyaret ediyor (2)

---- KUTU 3 ----

Ailesiyle de yakından ilgileniyor

Ali KADI/BOR(Niğde), () -KORGENERAL Zekai Aksakallı, evladı gibi sevdiği şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrini sık sık ziyaretlerini ardından, ailesini de zaman zaman ziyaret ediyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan Korgeneral Zekai Aksakallı, cuntacılar tarafından şehit edilen "Bunun sonunda şahadet var. Hakkını helal et" diyerek darbeci general Semih Terzi'yi öldürme emrini verdiği 20 yıllık askeri Ömer Halisdemir'i hiç unutmadı.  Sık sık Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki Halisdemir'in mezarını ziyaret edip, dua ediyor. Kimi günler sivil olarak mezarlığa gelen Aksakallı, daha sonra Halisdemir Ailesi'nin evine geçip, babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşleriyle bir araya gelip, sohbet ediyor. Aksakallı, aile ile de yakından ilgileniyor.

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