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'Efsane kaleci' Tekin Üstündağ, huzurevinde

MAÇLARDA giydiği renkli kazağı, otomobili ve kıyafetleriyle bir dönem fenomen olan Samsunspor'un eski kalecisi Tekin Üstündağ (73), 4 yıldan bu yana Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde futboldan uzak bir hayat sürüyor. Üstündağ,...

'Efsane kaleci' Tekin Üstündağ, huzurevinde
MAÇLARDA giydiği renkli kazağı, otomobili ve kıyafetleriyle bir dönem fenomen olan Samsunspor'un eski kalecisi Tekin Üstündağ (73), 4 yıldan bu yana Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde futboldan uzak bir hayat sürüyor. Üstündağ, "Fenerbahçe bana 50 bin lira para teklif etti. Sonra bir arkadaşımla yemeğe gidiyorken kendimi birden Çarşamba'da buldum" dedi.
Samsunspor tarihine damgasını vuran kaleci Tekin Üstündağ, 4 yıldan bu yana Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde futboldan uzak bir hayat sürüyor. Eşi ve çocuklarıyla tartıştıktan sonra huzurevine geldiğini söyleyen Tekin Üstündağ, "Önceleri biraz zorlandım ama şimdi bana kamp hayatı gibi geliyor" ifadelerini kullandı. Futbola Samsun'da amatör olarak 1960 yılında başladığını anlatan Üstündağ, Fenerbahçe'ye transferinin son anda gerçekleşmediğini anlatarak, şöyle konuştu:
"O zaman tabi Samsunspor yok. Fener Gençlik Spor vardı.O takımda oynarken Fenerbahçe Kulübü Samsun'a geldi beni izlemeye. O dönem Fenerbahçe yöneticisi Müslim Bağcılar idi. Geldiği zaman evimizde kaldı. 'Seni almadan gitmeyeceğim. Bundan sonra kendini Fenerbahçeli bil. İlk, Fenerbahçe-Galatasaray maçında seni oynatacağım. 50 bin lirada para vereceğim sana' dedi. O zaman 18 yaşındaydım. Bağcılar gitti, ertesi gün en samimi arkadaşım beni Çarşamba'ya kaçırdı. 'Şurada bir yemek yiyelim. Şurada dinlenelim' dedi. Çarşamba'ya gittik. Bir hafta boyunca beni ilçede bulunan bir köyde tuttular. O dönem amatör transferi süresi dolmuştu. Köye noter getirdiler. Beni profesyonel yaptılar. Zorla imza attırdılar. Mecburen bir sene Çarşambaspor'da oynadık. O sene Fenerbahçe'ye gidemedim. Onun ardından ise Ankara Demirspor’a gittim. Sonra 1965’te Samsunspor kuruldu. Benim lisansımı Ankara Demirspor vermedi. Bir yıl Samsunspor'da sadece idmanlara çıktım. Kızdığım taraflar çok. Futbolda vefa diye bir şey yok."
TURGAY ŞEREN'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM
Tekin Üstündağ, çıktığı bazı maçlarda takım arkadaşlarına kendi cebinden prim dağıttığını da belirterek Üstündağ, şunları söyledi:
"Futbolculuk hayatımda kendi oynadığım maçta bile prim dağıtmış insanım. Türkiye'de değil dünyada böyle bir örnek yoktur. Samsunspor-Ankara Demirspor maçı vardı. Kulüp 2 bin lira prim veriyordu. Arkadaşlara 'Yenin, 1000 lira da benden' dedim. Bizim zamanımızda sponsor yoktu. Herkes malzemesini alırdı. Bir yeşil, beyaz ve kırmızı renkte olan kaleci kazağı yaptırmıştım. Gelen takımın rengine göre renkli kazakla maça çıkıyordum. Ama bir de Samsunspor'un şimdiki haline bakın insan üzülüyor."
Türk futbolunun efsane kalecisi Turgay Şeren'den çok şey öğrendiğini dile getiren Üstündağ, şöyle devam etti:
"Benim hocam Galatasaray ve Milli Takım'ın 'Berlin Panteri' lakaplı unutulmaz kalecisi Turgay Şeren'di. 1970-71 sezonunda Turgay Şeren Samsunspor'u çalıştırdı. Ben ondan çok şey öğrendim. O beni çalıştırdığı zaman zevk alıyordum. Allah rahmet eylesin. 1974 yılında oynanan Samsunspor-Mersin İdman Yurdu maçında çıkan olaylar sonrasında futbolu bıraktım. Kulüp başkanları, yöneticiler, futbolcular ve ben de ceza aldım. Hakemle saha içinde olaylar çıktı. Hakem 'Tekin, beni kurtarır' düşüncesiyle bana doğru koşmuş. Ben de bana koşarken ona vurdum. Spordan men edeceklerdi. Ben de 'bırakıyorum' dedim ve bıraktım."

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