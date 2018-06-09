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Efsane '5 metrelik yılanı' vurduğunu iddia etti

Nihat BIÇAK/ YENİŞEHİR (Bursa), ()- BURSA’nın İznik ilçesi kırsal Derbent Mahallesi’nde yıllardır ‘5 metrelik yılan’ efsanesi anlatılırken, çiftçi Hasan Kozan, o yılanı vurduğunu öne sürerek,. "İkiye bölünen yılan büyük...

Efsane '5 metrelik yılanı' vurduğunu iddia etti

Nihat BIÇAK/ YENİŞEHİR (Bursa), ()- BURSA’nın İznik ilçesi kırsal Derbent Mahallesi’nde yıllardır ‘5 metrelik yılan’ efsanesi anlatılırken, çiftçi Hasan Kozan, o yılanı vurduğunu öne sürerek,. "İkiye bölünen yılan büyük parçasını bırakıp kayboldu" dedi.
İznik ilçesi kırsal Derbent Mahallesi’nde yaşayanlar, yıllardan bu yana Derbent civarında 5 metrelik yılan gördüklerini anlattı. Duyanlar ise anlatılanlara inanmak istemedi. Derbent Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Hasan Kozan, yıllardır anlatılan efsaneye konu olan yılanı vurduğunu belirterek, kol kalınlığında gövdesi, yumruk gibi başı olan 5 metrelik yılana 5-6 metre mesafeden av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi. Kozan, bölgede korku salan yılanı vurmasını ise şöyle anlattı:
“Yılanı bu civarda daha önce ben de görmüştüm. Yaklaşık 5 metre boyunda yılan gördüğümü söylediğimde çoğu kişi bana inanmadı. Önceki gün yine Kurtkaya mevkiinde çalıştığım sırada Kangal köpeklerim havlamaya başladı. O tarafa gittiğimde suyun başında yılanı gördüm, gözlerime inanamadım. Hemen tüfeğime sarıldım ve birkaç el ateş ettim. Ateş etmemle yılan ikiye bölündü. Yılanın baş kısmı kaçarak gözden kayboldu, büyük parçası kaldı. Yılanın bir yerlerde öleceğini düşünüyorum. 50 yaşındayım ilk defa bu kadar büyük  bir yılan görüyorum. “

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