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Efkan Ala, annesini ziyaret etti

İÇİŞLERİ eski Bakanlarından Efkan Ala, hastanede tedavi gören annesi Gönül Ala'yı ziyaret etti. Anne Gönül Ala, Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'yı görünce "Onu her gördüğümde yaralarım iyi oluyor" dedi. Bugün saat 09.45'de...

Efkan Ala, annesini ziyaret etti
İÇİŞLERİ eski Bakanlarından Efkan Ala, hastanede tedavi gören annesi Gönül Ala'yı ziyaret etti. Anne Gönül Ala, Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'yı görünce "Onu her gördüğümde yaralarım iyi oluyor" dedi.
Bugün saat 09.45'de uçakla Erzurum'a gelen Efkan Ala'yı havalimanında Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen protokoldeki isimler ve partililer karşıladı. Havalimanından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne geçen Ala, bir süre önce kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle Kardiyoloji Anabilim Dalında tedavi gören annesi Gönül Ala'nın yanına gitti. Hastaneye girişte hastalar tarafından ilgi gören Efkan Ala, onlara 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Daha sonra annesinin bulunduğu odaya çıkan Efkan Ala, annesi Gönül ve babası Temel Ala'nın ellerini öptü. Efkan Ala, Kardiyolog Prof.Dr. Serdar Sevimli'den annesinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bir süre annesinin yanında kalan Efkan Ala daha sonra hastaneden ayrıldı.
Eşi Temel Ala'nın hastanede yalnız bırakmadığı Gönül Ala, oğlunun her yanına geldiğinde moralinin yükseldiğini söyledi. Ritim bozukluğu nedeniyle hastanede bulunduğunu hatırlatan Gönül Ala, "Onu her gördüğümde yaralarım iyi oluyor. Hastaneye yatmadan önce kendisi ile görüştüm. Sık sık telefonla arıyor Sağlık durumum iyi olduğu için Erzurum'dan başka bir yere gitmeme gerek yok" diye konuştu.

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