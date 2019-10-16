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Edremit’te kadın cinayetlerinin son bulması için oturma eylemi
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu tarafından oturma eylemi yapıldı. Edremit ilçesinde belediye personeli Işıl Çetkin'in eşi tarafından bıçaklanarak...
GENEL 16.10.2019, 19:04
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu tarafından oturma eylemi yapıldı.
Edremit ilçesinde belediye personeli Işıl Çetkin'in eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu tarafından oturma eylemi yapıldı. Yapılan açıklamada cinayet lanetlendi, kadın cinayetlerinin son bulması istendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, kadın cinayetlerini protesto içerikli dövizler taşıyıp slogan attı.
Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Esra, Pınar, Aygül, Emine, küçük Zeynep, küçük Kuzey Efe, yaralanan Zeliha... Şimdi de Işıl. Işıl da 5 gün önce öldürüldü. Daha ömrünün baharında. Katil yine en yakını, yine koca. Körfez, bir kadın cinayetine daha tanık oldu. Işıl için ve tüm kadınlar için kadın cinayetlerini acil önle diyoruz, adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra dağıldı.
Edremit ilçesinde belediye personeli Işıl Çetkin'in eşi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden sonra kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Grubu tarafından oturma eylemi yapıldı. Yapılan açıklamada cinayet lanetlendi, kadın cinayetlerinin son bulması istendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, kadın cinayetlerini protesto içerikli dövizler taşıyıp slogan attı.
Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Esra, Pınar, Aygül, Emine, küçük Zeynep, küçük Kuzey Efe, yaralanan Zeliha... Şimdi de Işıl. Işıl da 5 gün önce öldürüldü. Daha ömrünün baharında. Katil yine en yakını, yine koca. Körfez, bir kadın cinayetine daha tanık oldu. Işıl için ve tüm kadınlar için kadın cinayetlerini acil önle diyoruz, adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra dağıldı.
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