Edremitli kadınlar, kucaklarında çocukları, okuma yazma öğreniyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde halk eğitim merkezinde açılan kurslara katılan her yaştan kadınlar, okuma yazma öğreniyor. Kadınlardan bazıları bir ellerinde kalem, önlerinde defter ve kitap ders işlerken, bir yandan da kucaklarındaki çocuklarını avutuyor.​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Edremit Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Yaşları 28 ile 70 arasında değişen, her yaştan eğitim alan kadınlardan bazıları, kucaklarında çocuklarıyla kursa geliyor.Edremit Halk Eğitim Merkezi'nin talebi üzerine Kızılkeçili Mahallesi'nde açılan kurs, üç yıldır devam ediyor. Bugüne kadar 9 kadının mezun olduğu kursta şu an 6 kadın eğitim görüyor. İki kademeli kursun birinci kademesinde 120 saat ders gören kadınlar, okuma yazmayı öğreniyor. İkinci kademe kurs ise 180 saat sürüyor ve burada başarılı olanlar ilkokul diplomasına denk sertifikalarını alıyor.Okur yazar olmanın farkına varan kadınlardan bazıları, ellerinde kalem, önlerinde kitap ve defterleri, kucaklarında ise çocuklarıyla ders işliyor. Daha önce imza atamamanın bile kendileri için eksiklik olduğunu belirten kadınlar bu nedenle okumaları için çocuklarına sürekli destek olduklarını söyledi.'TORUNLARIMA MESAJ BİLE ÇEKİYORUM’Kursiyerlerden Hatice Çağlı (62), okuma yazmayı her zaman istediğini, kursun açıldığını duyunca da cesaretini toplayıp başvurduğunu belirtti. Kursa başladıktan sonra adını ve soyadını yazmayı, imza atmayı öğrenen Çağlı, “Kendime güvenim arttı. Artık kendi işlemlerimi kendim yapabiliyorum. Bankaya gidebiliyorum. Hayatım ciddi şekilde değişti. Torunlarıma mesaj bile çekmeye başladım” dedi.Okumaya başladıktan sonra hayatında bir aydınlanma yaşadığını belirten Güllüşah Usta ise (70) ise Kur-an Kursu için gittiğinde okuma kursunu görüp başlamaya karar verdiğini söyledi.Fatma Bayram da, “Hastanede ya da çeşitli kurumlarda kimseye bağlı olmadan işlemlerimizi yapabiliyoruz. Hayatın anlamı ciddi şekilde değişti. Kendime güvenim arttı” diye konuştu.‘NEFESİMİN SONUNA KADAR OKUTMAK İSTİYORUM’Kursun en genç öğrencisi 4 çocuk annesi Seher Ege (24), kursa kucağında bebeği ile başladığını, kendisine en büyük desteği ise 11 yaşındaki kızının verdiğini kaydetti. Okuma ve yazmayı öğrenince kendine güveninin geldiğini belirten Ege, “Amacım diplomamı alıp, ehliyet kursuna da katılabilmek. Okuma ve yazmayı öğrenmeyi çok istiyordum. 4 çocuğumdan 3’ü kız. Benim başaramadıklarımı onların başarmasını istiyorum. Nefesimin sonuna kadar onların okuması için destek olacağım" diye konuştu.OKUTULMADI, EVLENDİRİLDİ AMA KIZINI OKUTTUÇeşitli nedenlerle okutulmadığını belirten kursiyer Semiha Başbay (35) da, “Okuma yazmayı çok istiyordum. Küçük yaşta okutmadılar, okuyamadık. Evlendim ve 5 çocuğum oldu. Eşimden izin aldım, o da bana destek oldu. Şu an kendimle gurur duyuyorum. Çocuklarımın okuluna gidiyordum. İmza istiyorlardı, imza bile veremiyordum. İsmimi yazamıyordum. Şimdi kalemi elime alıp ismimi de yazıyorum, imzamı da atıyorum. Çok şükür durumum iyi. Geçmişin acısını da çıkarıp, geceleri de saatlerce okuyorum” diye konuştu.'BİZ BÜYÜK BİR AİLE OLDUK'Kursun eğitmeni emekli öğretmen Nurşen Menetlioğlu (72), "Buradaki bütün öğrencilerim özveriyle çalıştı. Yeri geldi bebeklerini burada ayaklarında salladılar. Ama bir gün dersleri aksatmadılar. Buradaki öğrencilerimin hepsi anne. Kucağında bebekleriyle gelenler oldu ve hiçbir zaman ‘Gelmeyin’ demedim. Onları burada beraber büyüttük. Yaşlı olan, torun sahibi annelerimizin torunlarına da hep aynı şekilde yaklaştık. Sadece okuma yazma değil, genel kültür kurallarını, hayatı, sevmeyi, yardımlaşmayı da burada öğreniyoruz" şeklinde konuştu.Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Avcı, 2-3 kişiden bile talep gelse kesinlikle geri çevirmeden okuma yazma kurslarını açtıklarını söyledi.Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ise şu anda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 24 ayrı birimde düzenlenen kurslara 330 vatandaşın katıldığını belirtti. Sırmalı, hedeflenen yüzde 100 okuryazarlık oranı için çalışmaların süreceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI