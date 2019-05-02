Edremit'te Suriyeli kadınlar Türkçe öğreniyor

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ()- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde yaşayan Suriyeli kadınlar, açılan kursta Türkçe öğreniyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, kent yaşamına uyum sağlayabilmek için Türkçe dersleri almaya başladı. Edremit’te yaşamlarını sürdüren Suriyelilerin hayata daha iyi adapte olabilmeler için Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Türkçe okuma yazma kursu açıldı. 20 Suriyeli kursiyerin eğitim gördüğü kurs, 4 ay boyunca hafta içi her gün devam edecek. Tamamı kadın Suriyeliler'in katıldığı kursta daha çok pratiğe yönelik bilgiler veriliyor. Derslere gelen Suriyeli kadınlar çocuklarını da yanlarında getiriyor.

İlçeye yerleşen Suriyelilere günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Türkçe okuma-yazma dersleri verdiklerini söyleyen Edremit Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden Fatma Tayfur, "Suriyelilere A1 seviyesinde Türkçe dersi veriyorum. Bu kursumuzu Edremit Halk Eğitim Merkezi ve Sosyal Hizmetler Kurumu ile birlikte hazırladık. Kursa 40’ın üzerinde talep oldu, ancak biz 20'sini alabildik şu an. Kursiyerlerimizin tamamı kadın. Günlük hayatta kullanabilecekleri bütün cümleleri öğrendiler. Pazara gittiklerinde, alışverişe gittiklerinde, komşularıyla ilişkilerinde bütün kullanabilecekleri cümleleri öğrendiler. Bu kursiyerlerin içinde okuma yazma bilmeyenler de var. Onun için okuma yazmaya da ağırlık vermeye başladık. Kursumuz bir aydır devam ediyor. Temmuz’da bitecek olan kursumuza kursiyerler çocuklarıyla birlikte katılıyor" dedi.

Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sedat Avcı ise "Edremit Halk Eğitim Merkezi olarak biz de Edremit Sosyal Hizmet Merkezi ile birlikte çalışarak Suriye’den gelen misafirlerimize A1 seviyesinde Türkçe eğitimine başlamış olduk. Günlük hayatta kendilerini ifade edebilecekleri Türkçe'yi bir ayda öğrendiler" diye konuştu.

Daha önce hiç Türkçe bilmeyen ve günlük yaşamını kolaylaştırmak için kursa katıldığını söyleyen İman Habuhamis, yeni öğrendiği Türkçe kelimelerle kendini şöyle ifade etti:

"Ders çok güzel, öğretmen çok güzel, arkadaş çok güzel, Suriye’de savaş var ondan geldim."



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