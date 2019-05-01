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Edremit'te işçiler 1 Mayıs'ı Leman Sam konseriyle kutladı

Abdülkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR’in Edremit ilçesinde işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Leman Sam konseriyle coşkuyla kutladı. Edremit ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntülere...

Edremit'te işçiler 1 Mayıs'ı Leman Sam konseriyle kutladı

Abdülkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR’in Edremit ilçesinde işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Leman Sam konseriyle coşkuyla kutladı.
Edremit ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntülere sahne oldu. 1 Mayıs kutlamaları Edremit Baraj Caddesinde başlayıp, Şehit Hamdibey Meydanı'nda kadar süren kortej yürüyüşüyle tamamlandı. Kortej yürüyüşüne sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile işçilerin yanı sıra Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve Ensar Aytekin katıldı. Yürüyüşün ardından Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Konuşmalar ve çekilen halayların ardından Leman Sam sahne aldı.
İşçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, sevilen parçalarını seslendiren Leman Sam konseriyle coşkuyla kutladı.

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