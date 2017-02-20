Edremit sahilindeki kaçak yapılara şafak operasyonu

VAN'ın Edremit İlçesi'nde Van Gölü kıyısında uygulanacak 'Sahil Kordonu Projesi'nin ilk adımı atıldı. Van Gölü sahilindeki baraka ve büfeler, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatıyla sabahın erken saatlerinde alınan geniş güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

Van'ın merkez ilçesi Edremit Belediyesi'ne 11 Eylül 2016'da atanan İlçe Kaymakamı Atıf Çiçekli ilçeye hayat verecek mega projelerden en önemlisi 'Sahil Kordonu'nu başlattı. Planlanan proje kapsamında kıyı şeridinde bulunan ve kaçak olarak inşa edilen işyerlerinin boşaltılması için 15 günlük süre veren Edremit Belediyesi, sürenin dolması ardından yıkım çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yıkıma 80 belediye personeli ile 200 polis katıldı.

KAYMAKAM, YIKIM OPERASYONUNU KENDİSİ YÖNETTİ

Gece yarısından sonra ekipler yıkımı yapılacak baraka, çay bahçeleri ve büfelerin önüne gelerek önlem alırken, Belediye Başkan Vekili Çiçekli, yıkım operasyonunu da kendisi bizzat yönetti. Boşaltmaları için tebliğ yapılmasına rağmen boşaltılmayan iş yerlerinin malzemeleri polis ve zabıta tarafından araçlara yüklenerek, yediemin'e gönderildi. Boşaltılan iş yerleri Belediyeye ait iş makinaları tarafından yıkıldı. Yıkım çalışmalarını bizzat yerinde takip eden Başkan Vekili Atıf Çiçekli, yeni projenin de en kısa sürede başlatılacağını belirtti. Kıyı şeridindeki 12 işyerinin yıkımı ile ilgili makamında gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Çiçekli, planladıkları projeyi ve atılacak adımları kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

"15 GÜNLÜK SÜREDE BOŞALTMADILAR"

İşyerleri için 20 gün önce süreci başlattıklarını anlatan Çiçekli, şöyle dedi:

"Bu süreci yaklaşık 20 gün önce başlattık. Onlara boşaltmalarını tebliğ ettik. Buralara Edremit ve Vanlıların kullanacağı sahil bandını, plajları, yürüyüş alanları ve ağaçlandırmalarını yapacağımızı, Van'ın buna acilen ihtiyaç duyduğunu ifade ettik. Ne yazık ki muhataplarımız bizim bu açıklamalarımızı, hukuki süreçlerimizin sonucunu yerine getirmediler. Vermiş olduğumuz 15 günlük süreç içerisinde boşaltmadılar. Maliye'nin bize yazmış olduğu yazıyla buraların yıkılması ve hazineye teslim edilmesi sürecini başlattık. 80 kişilik işçimiz, bir o kadarda güvenlik görevlimizle beraber binalarımızı öncelikle kamera kaydına alarak boşaltmasını yaptık. Bundan sonra da Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipmanlarıyla bunları yıkma faaliyetine başladık. Saat 09.00 itibariyle sahil bandı projesinin uygulanacağı alandaki 12 iş yerinin yıkımını tamamladık. Projenin en önemli aşaması olan sıkıntı ortadan kalkmış oldu."



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