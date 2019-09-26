Edremit Körfezi’nde erken hasattan ilk zeytinyağı sıkıldı

BALIKESİR’in Edremit Körfezi’nde erken hasat zeytinden ilk zeytinyağı protokol mensuplarının da katılımıyla sıkıldı. Zeytinler dalından toplanıp sıkıma giderken, elde edilen erken hasat yağlar konuklara tattırıldı. Zeytin üreticisi Mehmet Agah Ferhatoğlu, az bir miktarda üretilen erken hasat zeytinyağlarının antioksidan bakımından daha zengin olduğunu söyledi.



Edremit Körfezi’nde erken hasat zeytinden elde edilen ürünlerin sıkımına başlandı. 2019-2020 sezonunun ilk sıkılan zeytinlerinden elde edilen yağlar, katılımcılar tarafından ilk üretim esnasında tadıldı. İlk zeytinyağı sıkımının yapıldığı tesisin sahibi Mehmet Agah Ferhatoğlu, erken hasattan elde edilen yeşil zeytinle salamura olarak hazırladıklarını ve belirli bir miktarda da erken hasat zeytinyağı ürettiklerini belirtti. Erken hasatta 100 kilo zeytinden yaklaşık 10-11 litre zeytinyağı çıktığını söyleyen Ferhatoğlu, erken hasat zeytinyağının antioksidan bakımından daha zengin olduğunu belirtti.



Zeytin üreticisi Ferhatoğlu, "Kazdağları bölgesinde olan zeytinliklerimizin farklı yapısı var. Bizim Kazdağları’ndaki arazilerimiz güney eğilimli, Ege Denizi'ne paralel bir şekilde uzanıyor ve zeytin ağaçlarımız Kazdağıları’nın havasıyla, güneşiyle çok iyi besleniyor. Çok iyi ürün elde ediyoruz. Bizim zeytinimizin, zeytinyağımızın en büyük özelliği sıkıldıktan sonra tüketim ömrü çok uzun bir yağ. Tüketim ömrü iyi saklanma koşuluyla 2- 2,5 yılı bulabiliyor. Zeytin hasadına yeni başladık. Hem salamura yapıyoruz hem yeşil zeytin yapıyoruz, hem de erken hasat zeytinden belli bir miktarda yağ üretiyoruz. Şu an belli bir kapasitede az bir sıkım yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha büyük tonajlara ulaşacağız" dedi.



Fabrikadaki çalışmalar hakkından bilgi alan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ise "Edremit ilçemizde zeytin hasadımız başladı. Zeytinlerimiz sıkım için, zeytinyağı için fabrikada üretime girdiler. Edremit ilçemiz zeytini ve zeytinyağı ile ünlü bir ilçe. Edremit içimizde 3 milyon civarı zeytin ağacı bulunmakta. Yıllık 70-80 bin toz civarı zeytin ve 14-15 bin ton civarı da zeytinyağı üretimi bulunmakta. Yaklaşık 5-6 bin civarı ailemiz, zeytin ve zeytinyağı ile geçimini sağlamakta. Ben bu yıl ürünün bol ve bereketli olmasını diliyorum ve bütün çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Zeytinimizin özellikle değer kazanması anlamında bizlere düşen bütün görevleri yapmaya hazırız" diye konuştu.



