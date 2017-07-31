Edremit Belediyesi’nden evlenecek çiftlere ‘Düğün Bohçası’

VAN'ın Edremit Belediyesi, taziyelerde ailelere yaptığı 'Taziye Paketi' desteğinin yanı sıra, yeni evleneceklere de 'Düğün Bohçası' paketi adı altında destek veriyor.Edremit Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. Taziye ziyaretinde bulunup destek veren Belediye, yeni evlenecek çiftleri de yalnız bırakmamak için çeyizlerine destek çıkıyor. İçinde seccade, patik, yazma, lif ve havlunun bulunduğu 'Düğün Bohçası' ile evlenecekleri ziyaret eden belediye yetkilileri, hediyelerini teslim ederek mutluluklar diliyor.Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, Edremit Belediyesi olarak dünya evine giren gençleri yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Gençlerimize 'Düğün Bohçası' hediye ederek yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Ayrıca çiftlerimizi tebrik ederek, saadet diliyoruz" dedi.



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