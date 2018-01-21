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Edremit Belediyesi balık ekmek ve ayran aşı dağıttı

VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından 'Ayran aşı, balık başı' adı verilen festival düzenlendi. İlk kez düzenlenen festivale katılanlara yarım ton Van balığı ile ayran aşı ikram edildi. Festivale katılanlarla birlikte halay çeken Edremit...

Edremit Belediyesi balık ekmek ve ayran aşı dağıttı
VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından 'Ayran aşı, balık başı' adı verilen festival düzenlendi. İlk kez düzenlenen festivale katılanlara yarım ton Van balığı ile ayran aşı ikram edildi. Festivale katılanlarla birlikte halay çeken Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, her ay bir mahelede halka balık ikram edeceklerini, balık miktarını 1 tona çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.
Karadeniz Bölgesi'nde düzenlenen balık festivallerinin bir benzeri de Van'ın Edremit ilçesinde yapıldı. Müzik eşliğinde çekilen halaylarla başlayan ve yoğun katılımın olduğu festivalde halka Van balığı ile yöresel yemek olan ayran aşı ikram edildi. Amaçlarının Van balığı ve Van Gölü'nü tanıtmak olduğunu belirten Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, şöyle konuştu:
"Yöresel tabirle; Ayran aşı, balık başı. Bu festivalimizin birincisini bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra tüm mahallelerimizde Van balığı ve Van Gölü'nü tanıtma gayretlerimiz sürecektir. Ne yazık ki Van, denize sırtını dönmüştür ve bu sırtını dönme hali belli bir süredir devam ediyor. Bunun değişmesi ve vatandaşlarımızın hakkıyla yararlanması, göl ve deniz kültürünün tüm vatandaşlarımız tarafından benimsenmesi için çeşitli projeler geliştirdik ve bu çerçevede adımlarımızı attık. 'Van denizimizin' endemik bir türü olan İnci Kefali bizim nazarımızda şifa özelliği taşıyan bir balık türüdür. Bizler bunun korunması, gelecek nesillere aktarılması ve tüm toplum tarafından tüketilmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Yoğun bir ilgi ve alakayla karşılaştık. Yaklaşık 500 kilo balık yani tane hesabıyla 3 bin tane balığımızı temizledik ve vatandaşlarımıza ikram ettik."
Başkan vekili Çiçekli yaptığı konuşma ardından festivale katılanlarla birlikte halay çekti. 

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