Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
Trump'a bir darbede Temyiz Mahkemesi'nden
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Edirne’de sis

Engin ÖZMEN / EDİRNE, () - EDİRNE’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve tarihi köprüler gözden kayboldu. Hava...

Edirne’de sis

Engin ÖZMEN / EDİRNE, () - EDİRNE’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve tarihi köprüler gözden kayboldu.
Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte sabah saatlerinde başlayan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar yavaş ilerlerken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi, tarihi Tunca ve Meriç nehirleri gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.