Edirne’de sis

Engin ÖZMEN / EDİRNE, () - EDİRNE’de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve tarihi köprüler gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte sabah saatlerinde başlayan sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar yavaş ilerlerken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi, tarihi Tunca ve Meriç nehirleri gözden kayboldu.



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