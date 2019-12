Edirne'ye taşkınla gelen 'su maymunları' görüntülendi

EDİRNE'de son 2 yıldır, anavatanı Güney Amerika olan su maymunları görülmeye başlandı. Köylüler, Bulgaristan'da baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte bu ülkede yetiştirildikleri çiftliklerden, yaşanan su taşkınlarıyla Tunca ve Meriç nehirleri aracılığıyla geldiği belirtilen su maymunlarının ekili arazilere zarar verdiğini öne sürdü. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise su maymunlarını görüntülemek için fotoğrafçıların kente geldiğini söyledi.Anavatanı Güney Amerika olan 'su maymunu', doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez tarafından Edirne'de görüntülendi. İstilacı bir tür olarak bilinen, nehirlerde ve sazlıklarla çevrili göl kenarlarında yaşadığı belirtilen su maymunlarının Bulgaristan, Romanya ve Rusya'da derisi için Güney Amerika'dan getirilerek çiftliklerde özel olarak üretildiği ifade edildi. Edirne'de görüntülenen su maymunlarının ise Bulgaristan'da yetiştirildikleri çiftliklerden, yaşanan taşkınlar sırasında suyla birlikte Meriç ve Tunca nehirleri üzerinden Edirne'ye geldikleri belirtildi.'EKİLİ TARLALARA ZARAR VERİYORLAR'Edirne'de Tunca Nehri kıyısında bulunan Değirmenyeni köyünde 2 yıldır su maymunları görülmeye başlandı. Köylüler 'su faresi' olarak adlandırdığı su maymunlarının tarlalarına zarar vermesinden yakındı. Köy sakinlerinden İsmail Akgün, su maymunlarının çeltik tarlalarına büyük zarar verdiğini belirterek, "Bundan 2 yıl önce bir taşkın oldu ve bu farelerin köyümüze Bulgaristan'da bir çiftlikten geldiğini öğrendik. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açmasıyla 2 yıl önce yaşanan taşkınla köyümüze çok sayıda su faresi geldi. Bunların adı su maymunuymuş, ama biz fareye benzediği için su faresi diyoruz. Tarlalara giren bu hayvanlar, otları kemirip büyük zarar veriyor. Genelde çalılık alanda yaşayan bu hayvanların köyümüzde çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu hayvanların tarlalara zarar vermesin diye nöbet tutuyoruz" dedi.Köylülerden Ahmet Çetin ise su maymunlarının tarlalarına zarar verdiğini, insanı görünce gözden kaybolduğunu söyledi.'KEDİGİ SES ÇIKARIYOR'Tunca Nehri kıyısındaki Büyükdöllük köyünde yaşayan Faret Kızılkan ise, bu hayvanların 2 yıl önceki taşkının ardından bölgede görülmeye başlandığını belirterek, "O günler sayıları azdı, ama şu an çoğaldı. Ben zarar verdiklerini görmedim, ama kedi gibi ses çıkarıyorlar ve bizi görünce kaçıyorlar. Bulgaristan'da bu hayvanların derisinin satıldığını ve bu yüzden üretildiğini duydum. Sanırım taşkınla birlikte oradan Tunca Nehri'nden köyümüze geldiler. Ben bu hayvanları çok sevimli buluyorum, zararsız" diye konuştu.'DÜYANIN HER YERİNDEN FOTOĞRAF SANATÇISI GELİYOR'Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, dünyanın her yerinden turlarla kentin doğal ve tarihi yapılarını görüntülemek için çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısının geldiğini söyledi. Dinar, "Son günlerde çok güzel bir olayla karşılaştık, Güney Amerika'da bildiğimiz su maymunları Tunca, Arda ve Meriç nehirlerinde görülmeye başlandı. Biz zaten bir tarih kentiyiz ama aynı zamanda bir doğa kentiyiz. Dünyada 3 nehrin içinden geçtiği hiçbir kent yok. Tabi ki burada çeşitli hayvanlar yaşıyor. Dünyanın her yerinden fotoğraf sanatçıları bu hayvanları çekmek için buraya geliyor. Bizi arayıp 'su maymunu görülmüş Edirne'de doğru mu, gelmek istiyoruz' diyorlar. Yunanistan, Bulgaristan'ın sınırlarını belirleyen nehirlerimizde sadece su maymunu değil yüzlerce çeşit hayvan, kuş yaşıyor. Bu nedenle fotoğraf sanatçılarının sıklıkla geldiği bir kent olarak da biliniyoruz" şeklinde konuştu.