Edirne ve Tekirdağ'da, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın hayata geçirdiği, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasının tanıtımı Edirne ve Tekirdağ'da valililerin katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı'nın, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla Türkiye'de hayata geçirdiği kampanyanın tanıtımı, Edirne ve Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Edirne'deki tanıtım Vali Ekrem Canalp, İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan'ın katılımıyla İpsala ilçesinde gerçekleştirildi. Vali Canalp, öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak yaya geçidinde karşıdan karşıya geçip, sürücüleri bilgilendirerek hazırlanan broşürlerinden dağıttı. Canalp, "Malumlarınız araçlar çelik ve sert plastikten yapılıyor ama biz insanlar kemik ve etten yaratılmışız. Dolayısı ile kemiğin ve etin çeliğe göre önceliği olması gerekiyor. Yapılmış olan yasal düzenleme de buna yöneliktir. Çelik ve etin bir şekilde karşı karşıya geldiği zaman cana öncelik tanınıyor. Yapılan bu düzenleme ile 2019 yılı içerisinden 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganı ile yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildi. Bu çerçeve içerisinde emniyet ve jandarma teşkilatımız çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışmak suretiyle çocuklarımızın da bundan sonra sahip oldukları haklar konusunda daha iyi bilinçlenmelerini sağlayacağız. Araç sürücülerinin de hepimizin de yayalara öncelik vermemiz gerektiğini hayatta da trafikte de onların öncelikli olduğu bilinciyle çaba göstereceğiz" dedi.'1 YILDA 450 İNSAN TRAFİK KAZASINDA YARALANDI'Tekirdağ'daki etkinliğe katılan Vali Aziz Yıldırım, yaya güvenliğini çok önemli olduğunu belirterek, "İnsana değer veren bir anlayışla hareket ediyoruz. İnsan her şeyden öncelikle her şeyden daha önemli. İnsan hayatta değer verebileceğimiz her şeyin önünde olan bir varlıktır. Bazen şunu yapıyoruz arabaya biniyoruz ehliyetimiz var ehil insansınız ehliyet veriliyor, arabaya biniyoruz yoldan geçene ya da karşıdan karşıya geçene kızıyorsunuz veya kendimiz yaya oluyoruz bu defa kurala uymayan sürücüye kızıyoruz. Onun içindir ki ister yaya olalım, ister sürücü olalım güvenliğe çok dikkat edelim. Birbirimize saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Bakın yayalarla olan trafik kazalarında son 1 yıl içerisinde 450'ye yakın insanımız Tekirdağ'da yaralandı. Bu 450 insanın acı çekmesi demek. Aslında bir taraftan da onları yaralayan da acı çekiyor, onlar da vicdan azabı çekiyor. İşte bunlarla karşılaşmamak için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hız kurallarına dikkat etmemiz lazım, yeşil ışık ya da kırmızı ışık konusuna çok, çok dikkat etmemiz lazım. Ama yayalalarımızın da olur olmadık yerlerden yola inmemeleri lazım. Avrupa'da şu var. Adımınızı attığınız anda, ama bu yaya geçitleri için geçerli yola adımınızı attığını zaman araba durmak mecburiyetinde bu kültürün bizde de yerleşmesi gerekiyor. Biz de bu kültüre sahip olmalıyız" dedi.Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, trafikte öncelik yayanın etkinliğinin broşürlerini sürücülere dağıtarak yayalara dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

