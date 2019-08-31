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Edirne ve Tekirdağ'da fener alayı yürüyüşü
EDİRNE ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi. Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe...
GENEL 30.08.2019, 22:04
EDİRNE ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıve Atatürk posterleri ile Talatpaşa Caddesi'nden, Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşte meşale yakan grup, Selimiye Meydanı'na geldiğinde havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "97 yıl 4 gün önce 26 Ağustos'da başlayan Büyük Taarruz sadece ve sadece bütün dünya savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde 5'inci günde hedefine ulaştı" ifadelerini kullandı. Etkinlik Atatürk Anıtı'nda Belediye Bandosu eşliğinde söylenen İzmir Marşı ile son buldu.
TEKİRDAĞ'DA ASKERİ BANDO KONSER VERDİ
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliğinde fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünden, Sahil Dolgu Alanı'na yürüdü. Topluluğa askeri bando ve mehteran ekibi de eşlik etti. Yürüyüşün sonunda 5'nci Kolordu Bando ekibi tarafından vatandaşları konser verdi.
Tekirdağ Valiliği ise kentteki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıve Atatürk posterleri ile Talatpaşa Caddesi'nden, Atatürk Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşte meşale yakan grup, Selimiye Meydanı'na geldiğinde havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "97 yıl 4 gün önce 26 Ağustos'da başlayan Büyük Taarruz sadece ve sadece bütün dünya savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde 5'inci günde hedefine ulaştı" ifadelerini kullandı. Etkinlik Atatürk Anıtı'nda Belediye Bandosu eşliğinde söylenen İzmir Marşı ile son buldu.
TEKİRDAĞ'DA ASKERİ BANDO KONSER VERDİ
Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliğinde fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünden, Sahil Dolgu Alanı'na yürüdü. Topluluğa askeri bando ve mehteran ekibi de eşlik etti. Yürüyüşün sonunda 5'nci Kolordu Bando ekibi tarafından vatandaşları konser verdi.
Tekirdağ Valiliği ise kentteki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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