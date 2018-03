Edirne Valiliği'nden 'gebe çocuk' açıklaması: Büyük bölümü erken yaşta evlilik

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE Valiliği'nce, İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından yayımlanan '186 hamile çocuk tespit edildi' raporu üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilen 18 yaşını tamamlamamış olan gebe çocuk sayılarıdır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilen vaka sayısının büyük bölümü, aile büyüklerinin rızası ile gerçekleştirilen erken yaşta evliliklerden oluşmaktadır" denildi. Kentteki Roman derneklerince de açıklamaya tepki gösterilip, hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu'nca, önceki gün yapılan meclis toplantısında sunulan raporda, 2017 yılında 186 gebe çocuğun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirildiği kaydedildi. Raporda, 186 çocuk için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sosyal çalışma görevlileri aracılığıyla sosyal inceleme raporları hazırlandığı, ailelere ve çocuklara gerekli rehberlik ile danışmanlığın yapıldığı belirtildi. Raporda, ayrıca incelemeler sonucu 31 çocuk hakkında Aile Mahkemesi'nde 'sağlık tedbiri', 2 çocuk için de 'danışmanlık tedbiri' kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Raporda yer verilen 186 gebe çocuktan 137'sinin resmi nikahla evli olduğu, 17'sinin Edirne dışından geldiği, 30'unun ise mahkemelerdeki soruşturmalarının devam ettiği belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu'nca yapılan araştırma sonucu 186 gebe çocuğun tespit edildiği yönünde çıkan haberler görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu haberlerde belirtilen sayı komisyon tarafından yapılan araştırma sonucunda değil, sağlık kuruluşları tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilen 18 yaşını tamamlamamış olan gebe çocuk sayılarıdır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilen vaka sayısının büyük bir bölümü aile büyüklerinin rızası ile gerçekleştirilen erken yaşta evliliklerden oluşmaktadır. Sonuç olarak; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bildirilen her bir vaka için Sosyal İnceleme Raporları hazırlanmış aile ve çocuklara gerekli rehberlik ve danışmanlık yapılmış, dosyaları Çocuk Mahkemesi'ne ve Aile Mahkemesi'ne intikal ettirilmiştir. Adli boyutu olan vakalara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından müdahil olunarak takipleri yapılmakta ve psikososyal rehabilitasyonları sağlanmaktadır. Her bir çocuk ve aileye yönelik gerekli mesleki çalışma yapılmış uygun sosyal hizmet modelleri tespit edilmiştir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen koruyu ve destekleyici bakım kararı, eğitim tedbir kararı, sağlık ve danışmanlık tedbir kararları ilgili makamlarca verilmiş ihtiyaç duyan ailelere sosyoekonomik destek sağlanmıştır."

ROMAN DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güğümgüler, Balkan Romanları Birliği Başkanı Bahattin Ulusoy ile Edirne Roman Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, 186 çocuğun hamile kaldığı yönündeki haberlere tepki gösterip, olayın Romanlar üzerinden 'karalama kampanyası'na dönüştüğünü savundu. Araştırmanın çarpıtıldığını ileri süren Balkan Romanları Derneği Başkanı Ulusoy, şunları söyledi:

"İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi ile Edirne'deki bu olayı bir araya taşımaya çalışan bir basın ve aslında basının özelikle Romanlar üzerinden gitmesi bizi ters köşeye yatırmak isteyen arkadaşlarımız var. Biz bunu kesinlikle kınıyoruz. Edirne'de Romanlarla ilgili yanlış bir olgudan bahsetmek istiyorum. İstanbul'daki olayla Edirne'yi bir araya getirmek çok yanlış. '186 hamile çocuk' bunu kim söylemiş? Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu. Bu komisyon tarafından yapılan araştırma. Ne zaman açıklanmış? Dün kadınlar gününde. Kimin üzerinden gidiliyor? Romanların üzerinden. Ne kadar kötü bir algı. Yani Roman 18 yaş altı çocukların tecavüze, istismara maruz göstermiş bir açıklamadan bahsediyor. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. 186 çocuğun yüzde 80'e yakını mahkeme kararıyla, ailelerin onanıyla evlenmiş, mahkeme kararıyla onaylanmış karar bunlar. Bunlar cinsel istismara uğramış, tecavüz edilmiş aileler değil. Bizi niye algılıyorlar ki? Türkiye'de olduğu gibi evet Romanlarda erken evlenme gibi sorun var. Ama biz 10 yıldır Edirne'deki derneklerimizle birlikte erken evlilikle ilgili bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Ve erken evliliği yüzde onlara düşürdüğümüzü söylüyoruz. Artı burada sadece Romanlar değil, Edirne'de zan altında bu yalan haberler için hukuki süreci başlatıyoruz. Bu bilgileri paylaşan ve haberlerini yapan basın kuruluşları hakkında avukatlarımız aracılığıyla Edirne Adliyesi'ne başvuru yaparak şikayetçi olacağız."

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Güğümgüler ise 'gebe çocuklar' açıklamasına tepki göstererek, "Edirne'de yaşayan biri olarak böyle gündeme gelmek çok üzücü. Edirne İl Genel Meclis üyelerinin 2 günden bu yana toplumda Romanlar üzerinden algı oluşturmaya, Romanlara yapılacak güzel işleri engelleme amacında olduğunu düşünüyorum. Yasal çerçevede ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.



