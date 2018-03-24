Edirne Sarayiçi'nde taşkın devam ediyor

EDİRNE'de etkili olan yağışların ardından, Tunca Nehri'nin yatağından taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı su altında kaldı.​Edirne'de son bir haftada etkili olan yağışlar ve bölgede eriyen kar sularıyla birlikte Tunca Nehri, 2 haftadır yatağından taşarak akmaya devam ediyor. Arazileri sular altında bırakan taşkında, Tunca Nehri’nin debisi, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkililerince bugün 196 metre küp/saniye olarak ölçüldü.Her geçen gün suları yükselerek akan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında bıraktı. Sarayiçi'ne giriş ve çıkışı sağlayan Saraçhane, Kanuni, Fatih köprüleri trafik ekipleri tarafından şerit çekilerek, 4 gün önce ulaşıma kapatıldı. Balkan Şehitliği de su altında kalırken, tarihi Edirne Sarayı kazı alanındaki kazılar da taşkın nedeniyle durdu. Meteoroloji yetkilileri, kentte yağışların hafta başına kadar devam edeceğini söyledi.

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