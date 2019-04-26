Edirne'nin 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı

EDİRNE'de 3 gün sürecek Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı yürüyüşle başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Artık insanlar gastronomi turizmine çok önem veriyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde doğa, kültür ve sahil turizminin yanına artık gastronomi turizmini de ön plana çıkaracağız. Aslında burada yaptığımız festival de gastronomi turizminin çok canlı bir örneğidir" dedi.Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin 9'uncusu yerli ve yabancı ekiplerin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, sivil toplum örgütleri, ciğerci esnaflar, vatandaşların oluşturduğu kortej, yerli ve yabancı ekiplerin dans ve folklor gösterileri arasında belediye önünden Atatürk Anıtı'na yürüdü. Anıta çelenk sunulmasının ardından, tören trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde devam etti.Cadde üzerinde kurulan platformdan kalabalığa seslenen Edirne Valisi Ekrem Canalp, yapılan festivalin gastronomi turizmin örneği olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Turizm dediğimizde aklımıza klasikleşmiş modern turizm türleri vardı. Doğa turizmi, kültür turizmi ve sahil turizmi. Biz Edirne'de bunların her üçünü de çok canlı yaşama imkanı buluyoruz. Ama turizmin artık post modern versiyonları da ortaya çıkmaya başladı. Artık dünyada yeni gastronomi destinasyonları ortaya çıkmaya başladı. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de gastronomi dediğimizde sadece Mengen'de bir meslek yüksekokulu vardı. Ama bugün bakıyoruz önemli üniversitelerimizin tamamında artık gastronomi bölümleri açılmaya başlandı ve buralarda çok yüksek oranda üniversite öğrencilerinin tercihleri oluyor. Artık insanlar gastronomi turizmine çok önem veriyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde doğa, kültür ve sahil turizminin yanına artık gastronomi turizmini de ön plana çıkaracağız. Aslında burada yaptığımız festival de gastronomi turizminin çok canlı bir örneğidir. Edirne'ye gelen 5.5 milyon turist çok önemli bir rakam ama artık bu hedefin de çok ötesine taşmanın zamanı geldi. Artık Edirnelileri tabiri caizse 5.5 milyon kesmiyor, Edirne 10 milyonlu rakamları da inşallah yaşayacak ve bunları hep birlikte göreceğiz."'ATATÜRK EVİNİ 121 BİN TÜRK ZİYARET ETTİ'Vali Canalp, Selanik'te Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün evini ziyaret ettiğini belirterek, geçen yıl Ata'nın evini 121 bin Türk'ün ziyaret ettiğini söyledi. Canalp, "Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'taydım. Dönüşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etme şansım oldu. Sizlerle çok gururlanacağınız bir rakam paylaşmak istiyorum. Geçen sene Atatürk'ün doğduğu evi Selanik'te 121 bin Türk ziyaret etti. Hem de kendileri vize almak suretiyle devletimizin kurucusu büyük önderin evini 121 bin Türk ziyaret etme imkanı buldu. Bu rakamlar çok gurur vericiydi. Bu gurur da sizlerle paylaşmak istedim" dedi.'EDİRNE'Yİ 5,5 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ'Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan ise Edirne'yi geçen yıl 5.5 milyon turistin ziyaret ettiğini belirterek şöyle konuştu:"Edirne yıllar önce tercihini yaptı ve kentin turizmde ilerlemesi yolunda ortaya bir turizm vizyonu koydu. 2014 yılında göreve başladığımızda yılda yaklaşık 2 milyon civarında çoğunluğu yerli turistlerden oluşan, civar belediyelerimizin getirdiği bir turist potansiyeline sahiptik. O gün kentteki tüm paydaşlarla bir stratejik bir plan yaptık, vizyon ortaya koyduk. Dedik ki, biz Edirne'ye gelen turist sayısını orta vadede 5 milyona uzun vadede 10 milyona çıkaracağız. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde herkes bu amacın gerçekleşmesi için hiçbir karşılık beklemeden çok dürüst ve özverili bir şekilde çalışmalarını yaptı. Bugün geldiğimiz noktada Kültür Bakanlığımızın 2018 verilerini açıklamasıyla şehrimize gelen turistlerin 5,5 milyona yaklaştığını görüyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyor ki; 'Efendim onda kurların da yükselmesinin sebebi var'. Valla biz sebebe bakmayız, biz Edirne'nin kapısından içeri girip içeride para harcayana bakarız. Biz öyle sayıyoruz onları. Önümüzde artık yeni bir hedef var. Önümüzdeki yıllarda turist sayısını 10 milyona çıkarmak. Tabi bunu yaparken daha çok para bırakacak turisti 10 milyona çıkarmak."Konuşmaların ardından yerli ve yabancı ekiplere Vali Canalp ile Gürkan tarafından plaket verildi. 26-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivale Türkiye'den İzmir, Bursa, Seferihisar, Bolu ile Kanada, Romanya, Macaristan, Moldova ve Bulgaristan'dan ekipler katılıyor.

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