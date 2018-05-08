Edirne'nin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmak için tava yapılıyor

EDİRNE Belediye Başkanlığı, kentin meşhur lezzeti olan tava ciğerini dünyaya tanıtmak için 2 ton ağırlığında ve 80 santim yüksekliğinde tava yaptırıyor. Belediye Başkanı Recep Gürkan, hedeflerinin, tava ciğeri tüm dünyaya tanıtmanın yanı sıra Edirne'nin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmak olduğunu söyledi.

Edirne'de yaklaşık 8 bin 300 yıllık tarihe sahip olan kentin meşhur lezzeti tava ciğerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen Edirne Belediyesi, 'dünyanın en büyük tavası' ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için 2 ton ağırlığında 80 santim yüksekliğinde ve 704 santimetre çapında bir tava hazırlatıyor. Kentin en önemli lezzeti olan, tadını tüm Türkiye’ye kanıtlayan ve ülkenin dört bir yanından gelen turistlerin büyük beğenisini kazanan tava ciğerinin bu sayede dünyaya açılması hedefleniyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirneli ciğerci esnafının da desteğini alarak, dünyanın en büyük tavasını yaptırma kararı aldı. Kırklareli’de bir imalathanede yapımı sürdürülen bu tavanın 2 ton ağırlığında 80 santim yüksekliğinde ve 704 santimetre çapında olacağını ifade eden Gürkan, tavanın paslanmaz taştan imal edildiğini söyledi. Gürkan, "Tava, platform, alt yakıcı ve tava olmak üzere 3 kademeden oluşacak. 5 metre yüksekliğine sahip alt yakıcının yer alacağı tavada, tavanın ısıtılacağı hazne de yer alacak. 9 metre çapında platformda ustaların gezinip ciğer pişirebileceği alan da mevcut olacak. Ayrıca 'dünyanın en büyük tavası’ Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Karaağaç yolu üzerindeki boş alana 12x12 çapında dökülen beton zemin üzerine oturtulacak" dedi.

REKOR DENEMESİ, FESTİVALDE YAPILACAK

Edirne Belediyesi’nin ‘dünyanın en büyük tavası’ ile yapacağı rekor denemesi 8'nci Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali kapsamında 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirecek. Guinness Rekorlar Kitabı temsilcilerinin de yer alacağı rekor denemesinde, Edirne Belediyesi tarafından hazırlatılan dev tava Edirne’nin ünlü tava ciğeri, ciğerin ustaları tarafından pişirilecek ve pişirilen ciğer, bir dünya rekoruna tanıklık eden katılımcılara ikram edilecek.

GUINNESS REKORLAR KİTABI’NA GİREN TAVA SERGİLENECEK

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tava ciğerinde hedeflenen kalitenin yakalandığını kaydederek, "Ciğerci esnafımızın da desteğini alarak, bir dünya rekoru kırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle dünyanın en büyük tavasını yaptırmak için bir çalışma başlattık. Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerini de kentimize davet ettik. 8'nci Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali kapsamında 12 Mayıs Cumartesi Günü, Edirne’nin ismini rekorlar kitabına yazdıracağız. Edirne, dünyanın en büyük tavası ile Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alacak. Bu tavada pişireceğimiz ciğeri ise, bu tarihi ana tanıklık eden misafirlerimize, halkımıza ikram edeceğiz. Daha sonra tavamızı, Karaağaç yolu üzerinde ki rekor denemesinin yapıldığı boş alanda sergileyerek, hem Edirne’nin hem de eşsiz lezzetin tanıtımını tün dünyada gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



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