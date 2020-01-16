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Edirne'nin 950 nüfuslu köyü, 'Bocuk Gecesi'nde 40 bin kişiyi ağırlayacak

GENEL 16.01.2020, 18:08
Edirne'nin 950 nüfuslu köyü, 'Bocuk Gecesi'nde 40 bin kişiyi ağırlayacak
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' etkinliği için hazırlıklar tamamlanırken, gecenin yapılacağı 950 nüfuslu Çamlıca köyüne 40 binin üzerinde katılımcının gelmesi bekleniyor.
Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi' etkinliği, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve köy halkının iş birliğiyle 18 Ocak 2020 tarihinde Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde gerçekleştirilecek. Gece için yapılan hazırlıklar tamamlanırken, 950 nüfuslu Çamlıca köyündeki etkinliklere 40 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.
'CADILAR BAYRAMI OLARAK ALGILANMASI DOĞRU DEĞİL'
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise belediye olarak 'Bocuk Gecesi'ne destek verdiklerini belirterek, "Geleneksel 'Bocuk Gecesi' her yıl Ocak ayı içerisinde Çamlıca köyünde kutlanıyor. 'Bocuk Gecesi' önemli bir geçmişe sahip Balkan kültürü. Bu gece cadılar bayramı olarak algılanıyor ama bu doğru değil. O dönemlerde Balkanlar'da yaşayan Hristiyanlar kendi geleneklerine göre domuz pişirirken, Müslümanlar da kabak tatlısı pişirerek bu geleneği yerine getiriyorlarmış. Bu gelenek Çalıca köyünde de Müslümanların yaptığı gibi yaşatılmaya çalışılıyor. O akşam herkesi geceye katılmaya ve kötülüklerden korunmak için kabak tatlısı yemeye davet ediyoruz. Eğer o gece kabak tatlısı yenirse geleneğe göre o yıl kötülüklerden, hastalıklardan uzak kalınıyor. Eskiden hane halkı beyaz çarşaflar giyilerek ve pencereler çalınarak korkutulurmuş. Bu kabak tatlısının da korkutularak yenmesi gerekiyor. Bu gelenek tabi yıllar içerisinde bazı değişikliklere uğramış" dedi.
ÖNÜMÜZDEKİ YIL ETKİNLİKLER 2 GÜNE YAYILACAK'
Bu yıl Türkiye genelinde 37 şirketin 'Bocuk Gecesi'ne tur düzenlediğini ifade eden Helvacıoğlu, "37 şirketten geceye turlarla insanlar gelecek. Yaklaşık 40 bin kişinin geceye katılması bekleniyor. Çok farklı etkinlikler misafirlerimizi bekliyor. Önümüzdeki yıl bu etkinliği 2 güne yaymayı planlıyoruz" diye konuştu.
'KORKU VE EĞLENCEYE DOYACAKLAR'
Çamlıca Muhtarlığı Avrupa Birliği (AB) Proje Koordinatörü Tahir Demirel, hazırlıkların tamamlandığını sahne gösterileri için provalara başlayacaklarını belirterek, "Gençlerimizi, bocukla ilgili fikirler edinmesi için yaşlılarımızla bir araya getirdik. Daha sonra dekor hazırlıklarına başladık. Yaklaşık 3 aylık bir çalışmayla figürlerimizi tamamladık. Gecede sahne gösterileri olacak. Bocuk'u anlatan bir oyun sahnelenecek. Köyden bocukla ilgili hikayeler de sahneye taşınacak. Sokaklarda pencereler çalınarak, ev korkutması yapılacak. Gecede şarkıcı Oğuz Berkay Fidan da sahne alacak. Oyuncu Ergin Kılıkçıer de programın sunuculuğunu yapacak. Çamlıca'nın 3 ayrı sahnesinde, 3 ayrı sahnede alternatif eğlenceler olacak. Korku ve eğlenceye doyacaklar."
KABAK TATLISI İKRAM EDİLECEK
Davetlilerde her evde pişirilecek yöreye özgü kabak tatlısı ikram edileceğini ifade eden Demirel, "Yazın bocuk için insanlar kabağını ekiyor. Birkaç ton kabak pişecektir. Bocuk menüsü de oluşturuluyor. Yöreye özgü akıtma da insanlar bulabilecek" diye konuştu.
'40-50 BİN KİŞİ ARASI KATILIM BEKLENİYOR'
Tahir Demirel, son 3 yılda Bocuk Gecesi'ne katılımcıların arttığını dile getirerek, "Katılımcılar her yıl katlanarak çoğaldı. Geçen yıl 20 bin civarında bir giriş oldu. Bu yıl 40-50 bin kişi arası katılım bekleniyor. Bu nedenle insanları erken saatlerde köye davet ediyoruz. Erken gelmelerinde fayda var" dedi.
Köy sakini Ufuk Çarkı da 'Bocuk Gecesi' için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve kendi yaptıkları korku figürlerini köyün çeşitli yerlerine yerleştirdiklerini söyledi.
BOCUK GECESİ
Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını ’Bocuk geliyor’ diye korkuturlar. ’Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

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