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Edirne ile İstanbul arasındaki fark 15 derece

  İhsan YALÇIN, İSTANBUL () - SAAT 13.00 itibarı ile İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin üstünde ölçülürken aynı saatte Edirne - 4.4 dereceye kadar düştü. Soğuk hava Edirne'den giriş yaptı. Kar yağışıyla birlikte kentte ölçülen...

Edirne ile İstanbul arasındaki fark 15 derece

 

İhsan YALÇIN, İSTANBUL () - SAAT 13.00 itibarı ile İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin üstünde ölçülürken aynı saatte Edirne - 4.4 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava Edirne'den giriş yaptı. Kar yağışıyla birlikte kentte ölçülen sıcaklık -4.4 dereceye kadar düştü. Edirne'nin bu dereceyi gördüğü aynı saatte İstanbul'daki sıcaklık 10 dereceğinin üstünde ölçüldü. Trakya'da kuzeyli yönlerden esen rüzgarın önümüzdeki saatlerde İstanbul'da da hakim olması, sıcaklığın hızla düşmesine ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerine kadar güney yönlü rüzgarlar gözlendi.

(FOTOĞRAF)

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