Edirne'den Barış Pınarı Harekatı'na 'asker selamlı' destek

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için kentin 41 noktasında bulunan billboardlara belediye personeli ile birlikte çektirdiği ve asker selamı verdikleri fotoğrafları astırdı. Başkan Gürkan, “Türkiye'nin en batı ucundan serhat şehri Edirne'den kahraman ordumuza bir selam göndermek istedik” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'den de destekler sürüyor. Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günü kenti Türk bayrakları ile donatan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye personelleri birlikte belediye binası önünde asker selamı verirken çekilen fotoğrafı, 'Edirne'den Kahraman Ordumuza Selam Olsun' yazılı afiş hazırlatıp kentin 41 noktasında bulunan billboardlara astırdı.

Gürkan, "Bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerinin ülkemize olan saldırılarını engellemek amacıyla, Suriye'ye Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Bu sebeple tarihte emperyalizme karşı ilk kurtuluş mücadelesini vermiş bir milletin evlatları olarak her zaman olduğu gibi kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Edirne halkından da gelen talepler kendi inancımız ve anlayışımız doğrultusunda, bu büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bizde Edirne Belediyesi personeli ile beraber Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemiz için kahramanca savaşan, çarpışan askerlerimize bir moral olması için destek için selam olması için Türkiye'nin en batı ucundan Serhat şehri Edirne'den kahraman ordumuza bir selam göndermek istedik" dedi.

Görenlerin dikkatini çeken afişler önünde bir grup öğrenci de asker selamı vererek, Mehmetçiklere destek verdi.

