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Edirne'den aldığı destekle köyüne dönüp atölye kurdu

EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde 4 yıl boyunca bir konfeksiyonda işçi olarak çalışıp evlendikten sonra 6 yıl önce 3 çocuğu ve eşi ile birlikte memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nin Köprücük Köyü'ne dönen 39 yaşındaki Ercan...

Edirne'den aldığı destekle köyüne dönüp atölye kurdu
EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde 4 yıl boyunca bir konfeksiyonda işçi olarak çalışıp evlendikten sonra 6 yıl önce 3 çocuğu ve eşi ile birlikte memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nin Köprücük Köyü'ne dönen 39 yaşındaki Ercan Cankurtaran, Uzunköprü Kaykamalığı'nın kendisine aldığı bir makinayla köyüne atölye kurdu. Atölyede tekstil üretmeye başlayan Cankurtaran kısa sürede makina sayısını 20'ye, elman sayısını ise 17'ye çıkardı. Cankurtaran ürettiği eşofman, tişört ve penyeleri de Yüksekova'daki konfeksiyonlara satıyor.
Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük Köyü'nde eşi ile birlikte tekstil üreten Ercan Cankurtaran, gösterdiği başarıyla çevresi tarafından taktirle karşılanıyor. 10 yıl önce oturduğu ilçede iş bulamayan Cankurtaran, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne göç ederek burada yaşamaya başladı. Bir tekstil atölyesine girerek çalışmaya başlayan Cankurtaran, kısa sürede işi öğrenip kalfa oldu. Ardından da Sivas'tan göç edip ilçeye yerleşen bir ailenin kızıyla tanışıp evlendi. Bir süre eşi ile birlikte bu atölyede çalışan Cankurtaran, atölye kurmak için de Uzunköprü Kaymakamlığı'na giderek yardım istedi. Kaymakamlıktan bir makina desteği alan Cankurtaran, atölyesini ise dönemin kaymakamı Mahmet Aydın'ın tavsiyesi üzerine Uzunköprü ilçesine değil, Yüksekova İlçesi'nin Köprücük Köyü'ne kurdu.
Eşi Zeliha Cankurtaran ile birlikte 6 yıl önce memletine dönen Ercan Cankurtaran, tek katlı, toprak damllı eski bir ev kiralayarak atölyeye çevrdi ve eşi ile birlikte çalışmaya başladı. Kısa sürede işlerini büyüten Cankurtaran gelen talepleri de karşılamak için işini büyüttü ve tek olan makina sayısını 20'ye, eleman sayısını da 17'ye çıkardı. Cankurtaran, Halk Eğitim Merkezi'nin gönderdiği 15 kişiye de tekstil eğitimi veriyor.
Köprücük Köyü'nde 6 yıldan bu yana çalıştıklarını anlatan Cankurtaran, düzenli bir atöyle kurmak, işlerini daha da büyütmek ve istihdam ettikleri eleman sayısını artırmak için de yetkililerden destek bekliyor. Özellikle Hakkari ve Yüksekova esnafına çağrıda bulunan Cankurtaran, şöyle dedi:
"Edirne'den döndükten sonra eşimle birlikte kurduğumuz atölyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu işi büyütmek ve daha çok insana faydalı olmak istiyoruz. Şimdilik ürettiğimiz ürünleri Yüksekova'daki konfeksiyonlara satıyoruz. Ancak Hakkari ve Yüksekova esnafının İstanbul ve Bursa yerine tekstil ürünlerini bizde almaların bekliyoruz. Zaten bölge insanının kalkınmasıda ancak böyle sağlanır."

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