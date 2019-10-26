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Edirne'de yoğun sis

EDİRNE'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Tarihi Selimiye Cami ve tarihi köprüler görülmez oldu. Edirne, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis,...

GENEL 26.10.2019, 14:19
EDİRNE'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın ustalık eseri Tarihi Selimiye Cami ve tarihi köprüler görülmez oldu.

Edirne, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Siste sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken polis, kavşaklarda önlemler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne'de Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Cami ve Tarihi Tunca Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini belirtti.

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