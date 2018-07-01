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Edirne'de YKS'nin ikinci oturumu başladı, polisten sıkı denetim

EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu başladı. Adaylar polis ekiplerince salon girişlerinde sıkı denetimden geçirilirken, düne göre adayların yasaklı metal eşya getirmedikleri gözlendi. Edirne’de YSK'nın ikinci...

Edirne'de YKS'nin ikinci oturumu başladı, polisten sıkı denetim
EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu başladı. Adaylar polis ekiplerince salon girişlerinde sıkı denetimden geçirilirken, düne göre adayların yasaklı metal eşya getirmedikleri gözlendi.
Edirne’de YSK'nın ikinci oturumuna Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’nde giren adaylar sabah saat 09.00 sıralarından itibaren sınav salonlarına geldi. Sınava girecek olan adaylar polis ekiplerince salon girişlerinde sıkı denetimden geçirildi. Adayların düne göre, sınava kol saati, pantolon kemeri, saç tel toka, küpe, kolye ve anahtarla gelmedikleri gözlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adaylar sınav öncesinde büyük heyecan yaşarken aileleri de onları sakinleştirmeye çalıştı.
Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesinde saat 10.15'te sınav başladı. Sınava geç kalan aday olmadı.

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