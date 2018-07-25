Edirne'de yerel gazeteler, Yunanca 'Geçmiş olsun komşu' başlığıyla çıktı

EDİRNE'de yayın yapan yerel gazeteler, Yunanistan'da 80 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı orman yangınını, birinci sayfalarından, 'Geçmiş olsun komşu' anlamına gelen Yunanca başlıklarla aktarıp, kentin duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan ve 80 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı orman yangını, ülkeye komşu il Edirne'de de büyük üzüntü yarattı. Her gün yüzlerce Yunanın gelerek alışveriş yaptığı kentte yayınlanan yerel gazetelerden 'Hudut' ve 'Gündem', yangın felaketini 'Geçmiş olsun komşu' anlamına gelen Yunanca başlıklarla duyurdu. Diğer gazeteler de Türkçe başlıklarla yangın felaketini okuyucularına aktırırken, Edirne'nin duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan'da çıkan yangının kendileri çok üzdüğünü belirterek, "Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Doğu Attiki bölgesi belediye başkanını arayarak taziye mesajlarımı illettim ve yardım için hazır olduğumuzu söyledim. O da bana teşekkür etti. Yardım isterse arayacağını söyledi" dedi.



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