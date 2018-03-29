Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüşe geçti (2)

MAHSUR KALAN HAYVANLARI AFAD KURTARDI

Edirne'de taşkının yaşandığı çiftliklerde mahsur kalan hayvanları AFAD ekipleri kurtardı. Ekipler, taşkının ilk gününden bu yana yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da botlarla götürdükleri mamalarla besledi. DSİ'nin saat 12.00 ölçümlerine göre nehirlerdeki düşüşün sürdüğü belirtildi. Tunca Nehri'nin debisi 259 metreküp/saniyeye gerilerken, Meriç Nehri'nin debisi ise 'turuncu alarm' seviyesine düşerek 1337 olarak ölçüldü.



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