Edirne'de su taşkınları sürüyor

EDİRNE'de aşırı yağışlar nedeniyle yatağından taşıp 'kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nı sular altında bırakıp, Değirmeyeni ile Avarız köylerine ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Edirne'de aşırı yağış ve Bulgaristan'da karların erimesiyle birlikte Tunca Nehri, günlerdir 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyor. DSİ verilerine göre, geçen haftadan bugüne kadar artan Tunca Nehri'nin debisi, son 24 saatte 37 metreküp/saniye artışla 270 metreküp/saniyeye yükseldi. Taşkın nedeniyle, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, günlerdir sularla kaplı bulunuyor. Bölgede bulunan Kanuni, Fatih, Saraçhane ve Yanlızgöz köprüleri trafiğe kapatıldı.

Taşkın suları Meriç Nehri'nde tarihi Meriç Köprüsü'nün gözlerini sudan gelen ağaç tomrukları ve dalları tıkaması nedeniyle, DSİ yetkilileri kepçe ile temizleme çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafik ekipleri, Karaağaç Mahallesi'ne geçişleri sağlayan Meriç Köprüsü'nü yaklaşık 2 saat trafiğe kapattı. Bu süre içinde Karaağaç'e geçişler Süvari ve Mehmet Müzezzinoğlu köprülerinden sağlandı.

SULAR KÖYE YAKLAŞIYOR

Taşkın nedeniyle Değirmenyeni ve Avarız köylerine giden yol, trafiğe kapatıldı. Kent merkezi ve köylere geçişler, alternatif yollardan sağlanıyor. Tunca Nehri'nin geçtiği Değirmenyeni köyü yakınların taşkının köyü tehdit etmesi üzerine DSİ, topraktan set yaptı. Yapılan set suyla dolunca, bugün ikinci bir set daha yapıldı. Yağmur ve taşkın suları bu bölgelerde buğday ekili arazileri sular altında bıraktı.

Son 1 haftada metrekareye 57 kilo yağış düşen Edirne'de meteoroloji, yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceğini açıkladı.



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