Edirne'de, Selimiye Camii önündeki 'Yeşim Kapanı Hanı' krizi çözüldü

Olgay GÜLER/EDİRNE, () - EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii Meydanı düzenlemesinde ortaya çıkan tarihi Yemiş Kapanı Hanı nedeniyle Edirne Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yaşanan kriz sona erdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'le yaptıkları anlaşma gereği hanın restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılmasına, ihyasının ise yapılmamasına karar verildiğini söyledi.

Edirne Belediye Başkanlığı'nca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii Meydanı'nı yeniden düzenlemek için 2015 yılında proje hazırlandı. Yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 100 odalı olan ve Osmanlı Dönemi'nde meyve-sebze hali olarak kullanıldığı bilinen Yemiş Kapanı Hanı kalıntıları ile duvarları toprak altından çıkarıldı. Edirne Belediye Başkanlığı'nca han duvarlarının ve Mimar Sinan'ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeopark projesi hazırlandı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da alan için koruma kararı verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ise hanı yeniden ihya etmek için koruma kararı Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'na götürülerek itiraz edildi. Yüksek kurul, itirazı kabul etti ve koruma kararı kaldırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, hanın yeniden ihya edilmesinin, Selimiye Camii'nin önünde 14 metrelik yapıyla silueti bozacağını ayrıca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nden çıkarılabileceğini öne sürerek, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun iptal kararına itirazda bulundu.

TARAFLAR ANLAŞTI

Yıllardır çevresi kapalı bulunan ve Selimiye Camii önünde görüntü kirliliğine neden olan bölgede, taraflar arasında anlaşma sağlandı. Başkan Gürkan, bugün düzenlediği basın toplantısında, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'le yaptıkları anlaşma gereği hanın restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılmasına, ihyasının ise yapılmamasına karar verildiğini söyledi.

'HAN İHYA EDİLMEYECEK'

Başkan Gürkan, 2 hafta önce Edirne'de bulunan Vakıflar Genel Müdürü Ertem'le konuyu görüştüklerini belirterek, "Kendisiyle sohbet ettik, bir uzlaşmaya vardık ve bununla ilgili çalışmaları şu anda başlattık. Yemiş Kapanı Hanı'nın Yüksek Kurul tarafından iptal edilmiş olan koruma ve konservasyon kararı ile ilgili biz dava açmıştık. Yüksek kurul, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kararı üzerine koruma ve konservasyon kararını iptal etmişti, biz de iptalin iptali için dava açmıştık. O dava devam ediyordu. Sayın genel müdürle koruma, konservasyon, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması; ancak ihya edilmemesi noktasında mutabık kaldık. Şimdi kurula o şekilde başvuracağız" dedi.

'MEYDANIN REKREASYONUNA BAŞLANACAK'

Kurul tarafından onaylanan 'Selimiye Meydanı Rekreasyon' projesinin uygulamasına da kısa sürede başlayacaklarını kaydeden Gürkan, "Dolayısıyla biz kısa zamanda kurul tarafından zaten onaylanmış olan, malzeme seçimleri yapılmış olan rekreasyon projesine başlamış olacağız uygulanmasına. Tabi kurulun şöyle bir prensip kararı var. Dava konusu olan, dava konusu olan yerlerde ilerleyemiyorsunuz, bu rekreasyon projesinin uygulamasını durduruyor 1,5- 2 yıldır durduğu gibi. Biz de açtığımız davayı geri çekeceğiz, davadan vazgeçeceğiz, kuruldan da zaten onaylanmış olan rekreasyon projesinin uygulanması için talepte bulunacağız, o izni alarak rekreasyon projesine başlayacağız. Hem kentimizin hem de Müslümanlığın sembollerinden biri olan Selimiye Camii'ni de daha muhteşem bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamış olacak" diye konuştu.

TARİHİ YEMİŞ KAPANI HANI

Tarihi Yemiş Kapanı Hanı, Osmanlı Padişahı Sultan 3'üncü Murat döneminde, 1590'lı yıllarda Türk- İslam mimarisinin şaheseri kabul edilen Selimiye Camii Arastası'nın batı tarafında yaptırıldı. 100 odalı olduğu tahmin edilen hanın, zamanla harabeye döndüğü ve üzerinin toprakla kapatılarak, Selimiye Meydanı'na katıldığı belirtiliyor.

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