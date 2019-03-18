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Edirne'de şehitlere saygı yürüyüşü

EDİRNE'de 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Savaşı Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.  Edirne Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Deniz Zaferi'nin...

Edirne'de şehitlere saygı yürüyüşü
EDİRNE'de 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Savaşı Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. 
Edirne Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma ve Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü' düzenledi. Aralarında Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır ve Hakan İşcan'ın da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi
Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanıp, Talatpaşa Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Trafiğe kapalı alanda kortej halinde önde dev Türk Bayrağı, Atatürk posteri ile Edirne Belediyesi bandosu eşliğinde yürüyen grup, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Edirne Belediye Bandosu, burada Çanakkale ile ilgili türküler okudu.

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