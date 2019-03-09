Edirne'de saray ve harem kıyafetleri sergilendi

EDİRNE'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Osmanlı döneminde saray ve haremlerde kadınlarının giydiği kıyafetler, üniversite öğrencilerinin mankenlik yaptığı 'Rumeli Işığı Defilesi' ile tanıtıldı.Edirne'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ekrem Canalp'ın eşi doktor Ayten Canalp öncülüğünde hazırlanan Osmanlı döneminde saray ve haremlerde kadınlarının giydiği kıyafetler 'Rumeli Işığı Defilesi' adı altında düzenlenen etkinlikle sunuldu. Edirne Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından hazırlanan kıyafetleri üniversite öğrencileri sergiledi.'KADIN, TOPLUMUN GÖRÜLMEYEN KAHRAMANI'Osmanlı desenlerinin göze çarptığı kıyafetler altın takıların ağırlıklı olması dikkat çekerken sarayda cariyelerin giydiği kıyafetler göz kamaştırdı. Yaklaşık 500 kişinin izlediği defilede konuşan Ayten Canalp, "Kadınlar dünyanın aynası, yok etmekten değil var etmekten yana olan, hemen her zaman emek sarf eden olan sevgi dolu şefkatli yüreği ile toplumun görülmeyen kahramanları, temel taşıdır. Bütün toplumlarda kadın yaşamdan yanadır. Çünkü doğurandır. İnsan yetiştirerek, üreterek önemli roller üstlenmişlerdir. Bu nedenledir ki bir kadın yetiştirirseniz toplumu yetiştirirsiniz sözü, herkesin birleştiği bir olgudur" dedi.'GÖNÜL ELÇİLİĞİ PROJESİNDEN İLHAM ALDIK'Edirne Valisi Ekrem Canalp, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün bir güne sığdırılamayacağını, bugün de, yarın da kutlamaya devam edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'Gönül Elçiliği' projesinden ilham alarak, 'Bir dünya Kur Projesi' kapsamında defileyi düzenlendiklerini söyledi. Vali Canalp, "Hepiniz biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi tarafından ön ayak olunan ve himaye edilen bir Gönül Elçileri projesi vardı. Pek çok ilde proje kapsamında gerçekleştirilen bazı etkinlikler oldu. Bizde Edirne Valiliği olarak bu projeden ilham almamız sebebiyle Bir Dünya Kur projesini gerçekleştirdik. Bu proje çerçevesinde çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, şehit ve gazi yakınlarımız ile gazilerimize yönelik pek çok alt projeyi gerçekleştirme imkanı bulduk. Bugün burada gerçekleştirilmiş olan etkinlikte yine aynı şekilde bu projenin alt etkinliklerinden bir tanesidir. Yapacağımız bütün projelerde sivil toplum kuruluşları ve Edirne halkıyla birlikte hareket edeceğiz. Ne yaparsak onlarla birlikte yapacağız. Bu etkinlik, sadece Edirneli kadınların dayanışmasını teşkil etmiyor, Edirneli kadınların aynı zamanda Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelen soydaşlarımızla da beraber dayanışmamıza da teşkil ediyor" dedi.75 YAŞINDA PODYUMDADefilede dönem kıyafetleri giyen Nefise Güllüler (75) ile milli yüzücü Özge Üstün tekerlekli sandalye ile podyuma çıktı. Vali Canalp, Nefise Güllüler'e defile sonunda çiçek verdi. Defilede çocuk mankenler de kıyafetler tanıttı. Halk oyunu gösterileri ve yerel dans grubu ekiplerinin gösterileriyle devam eden defileyi AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kaymakamlar da izledi.

FOTOĞRAFLI