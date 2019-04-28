Edirne'de 'Paskalya' ayini

EDİRNE'de, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nda Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin yapıldı.Edirne'nin Kıyık semtinde, Hristiyanların Paskalya Bayramı dolayısıyla Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde Aleksandır Çıkırık tarafından yönetilen ayine çok sayıda Ortadoks katıldı. Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve Hz. İsa’nın göğe yükselişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı için Edirne'ye turlarla Balkan ülkelerinden çok sayıda Ortadoks katıldı. Ayine katılan, Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Vasil Vilçev'inde de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, ellerindeki mumlarla kilise çevresinde dualar eşliğinde dolaştı. Ayin, İncil’den okunan dualarla sona erdi. Çıkırık ayine katılanlara paskalya çöreği verdi ve rengarenk süslenmiş yumurtalar dağıttı.

FOTOĞRAFLI