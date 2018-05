Edirne'de oteller, Kakava Şenlikleri için doldu

EDİRNE'de 5-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde otel ve pansiyonlarda boş yer kalmadı. Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, otel ve pansiyonlardaki toplam 4 bin yatak sayısının aylar öncesinden kapatıldığını ve bu nedenle, 5-6 Mayıs tarihleri arasında kentte boş oda olmadığını söyledi. Kentte 6 Mayıs günü Bulgar Sveti Georgi Kilisesi'nde de baharın gelişiyle kutlanan Aziz Georgi Günü'nde ayin düzenlenecek ve Bulgaristan ile Yunanistan'dan gelenler katılacak.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren ve her yıl Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın gelişini müjdeleyen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kentte otel ve pansiyonlarda, boş oda kalmadı. Geçen yıl yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı şenliklere bu yıl 60 bin kişinin katılması bekleniyor.

'KAKAVA'YA GELECEKLER, EDİRNE'DE BOŞ OTEL YOK'

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde boş otel odası olmadığını, şenliklere geçen yıl katılımdan yüzde yüz artarak 60 bine yakın ziyaretçi gelmesini beklediklerini söyledi. Gürkan, "Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri 5-6 Mayıs tarihleri arasında Sarayiçi'nde yapılacak. Edirne'nin turizm anlamında gittiği yön belli. Şehre gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl daha da artıyor. 5-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacak şenliklerde boş otel odası yok. Tamamen dolu odalarımız. Buradaki turizm pastası gittikçe büyüyor, yatırımcıları bununla ilgili kente yatırım yapmaya bekliyoruz. Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne geçen yıl 30 bin kişi gelmişti. Bu yıl iki katına yakın bir rakam bekliyoruz" dedi.

'OLAĞANÜSTÜ YOĞUNLUK BEKLİYORUZ'

Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentte bulunan otel ve pansiyonlardaki toplam 4 bin yatak sayısının 6 ay önceden rezervasyon yapılarak kapatıldığını ve bu nedenle, 5-6 Mayıs tarihleri arasında kentte boş oda olmadığını söyledi. Şenliklere olağanüstü bir katılım beklediklerini belirten Hacıoğlu, "Çünkü bu sene şenliklerin 5-6 Mayıs tarihlerine denk gelmesi, Edirne'nin İstanbul'a çok yakın olması, ulaşım probleminin olmaması nedeniyle olağanüstü bir katılım bekliyoruz. Bizim öngörümüz 300 civarında otobüs ve bunun dışında yüzlerce araç beklemekteyiz. Tahmini beklediğimiz 50 bin civarında kişi bekliyoruz. Ben şimdiden Edirne'nin tüm sektör temsilcilerine çağrıda bulunuyorum, lütfen hazırlıklarınızı 50 bin kişi gelecekmiş gibi yapın. Çünkü UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde olması sebebiyle Hıdırellez'in ayrı bir ilgi çekecektir. Bu ilgide daha çok Balkanlardan kaynaklanacaktır. Çünkü biz Hıdırellez'i Makedonya ile birlikte teklif ettik ve UNESCO 2017 yılının sonunda kabul etti. Dolayısıyla Kakava, Hıdırellez, UNESCO Kültür Mirası, İstanbul'a yakın ve güvenilir, temiz bir kent olması nedeniyle olağanüstü bir yoğunluk beklemekteyiz"dedi.

'6 AY ÖNCEDEN REZERVASYON YAPILDI'

'Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne katılacakların 6 ay önceden otel ve pansiyon odalarını rezerve ederek doldurduklarından boş oda kalmadığın söyleyen Hacıoğlu, "Tam 6 ay önceden Edirne'deki oteller ve pansiyonlar rezervasyonları yapılmıştır. Şu an şenliklere gelecekler evlerde yer aramakta. Hatta gelecekler akraba ve yakınlarını arayarak gelmek istiyor. Edirne merkezde otel kapasitesinde 3 bin 300 yatağımız mevcut. Pansiyonlarla birlikte bu sayı 4 binin üzerinde. Dolayısıyla bunlar 6 ay önceden satılmış durumda" dedi.

Edirne'de 140 yataklı bir otelin işletme Müdürü Çiler Gökalp, odaların 10 ay önceden rezervasyonla satıldığını belirterek, "Şehrimizde Hıdırellez Şenlikleri nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akını var. Edirne'deki tüm oteller 8 ay önceden rezervasyonlarını doldurmuş durumda. Bizim 70 yatak, 140 yatak kapasiteli otellerimizde 10 ay önceden rezervasyonlar yapıldığı için kapatmış durumdayız. Bizim de arayanlardan öğrendiğimiz Edirne'de, 5-6 Mayıs tarihleri arasında otellerde boş oda kalmadığını söylüyorlar" diye konuştu. Diğer otel işletmecileri de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin yapılacağı, 5-6 Mayıs tarihlerinde boş odalarının aylar öncesinden rezervasyon yapılarak satıldığından boş yataklarının olmadığını ifade etti.

BULGAR KİLİSESİ'NDE AYİN

Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde de 6 Mayıs günü baharın gelişiyle kutlanan Aziz Georgi Günü'nde ayin düzenlenecek. Ayine Bulgaristan ve Yunanistan'dan metropolitler, rahipler ile çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.



