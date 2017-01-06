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Edirne'de okullara 'kar tatili'

EDİRNE Valiliği, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de sabah saatlerinden itibaren...

Edirne'de okullara 'kar tatili'
EDİRNE Valiliği, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde kar yağışı başladı. Öğleden sonra etkisini arttıracağı tahmin edilen kar yağışı nedeniyle Edirne Valisi Günay Özdemir, saat 11.00 itibariyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Sabah okula giden öğrencilerde kar tatilinin ardından evlerine gönderildi.

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