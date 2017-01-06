Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

Edirne'de okullara 'kar tatili' (2)

EDİRNE BEYAZA BÜRÜNDÜ Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kent beyaza bürünürken, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar ilerlemekte...

Edirne'de okullara 'kar tatili' (2)

EDİRNE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kent beyaza bürünürken, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.
Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Edirne Belediyesi ekipleri kaldırımlarda temizlik, yollarda ise tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Edirne Valiliği gün boyu etkili olacak kar yağışı nedeniyle okulları tatil ederken, kar yağışının keyfini kar topu oynayan çocuklar çıkardı.
ENGELLİ VE HAMİLELERE KAR İZNİ
Edirne Valiliği, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin öğleden sonra izinli sayılarak evlerine gönderildiğini açıkladı.
ÇORLU'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde yağmur yağışı etkili olurken, cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu ilçede sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle Çerkezköy, Tekirdağ yolları ve Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı yolu kısa sürede göle döndü. Yoğun su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE,ÇORLU(Tekirdağ),()-

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55