Edirne'de 'kitap okuma' etkinliği

EDİRNE'de '81 İlde Kitap Okuyoruz' etkinliği kapsamında öğrenciler, Atatürk Anıtı önündeki merdivenlere oturarak kitap okudu.

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) desteğiyle 8'incisi düzenlenen etkinliğe Edirne'de lise ve üniversiteli çok sayıda öğrenci katıldı. Toplumun kitap ve kütüphaneye ilgisini çekmek, okuma alışkanlığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da katılarak destek verdi. Etkinlik öncesi konuşan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Semra Dönmez, amaçlarının toplumda kitap okuma alışkanlığına yönelik farkındalığı artırmak olduğunu söyledi. Dönmez, "Türk Kütüphaneciler Derneği ile ortaklaşa bir program bu. Aynı anda 12.30-13.00 saatleri arası tüm illerde kitap okuyoruz. Amaç okuma alışkanlığı konusunda farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek" dedi.

'EDİRNE OKUYAN BİR KENT'

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da, Edirne'nin okuyan bir kent olduğunu ifade ederek, "Edirne İl Halk Kütüphanesi gerçekten arşiviyle, kitap çeşitliliğiyle çok önemli bir kütüphane. Edirne de okuyan bir kent. Okuduğunuz, birşeyler öğrendiğiniz zaman daha iyi hissediyorsunuz. Edirne'de okuma oranının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençlerimiz ve emeklilerimizde çok fazla merak var. Biz de Edirne Belediyesi olarak zaten çok çeşitli kitaplar basıp halkımıza dağıtıyoruz. Bugün de okuyacağız, çünkü okuduğumuz zaman öğreniyoruz, bilgileniyoruz ve kendimizi iyi hissediyoruz" diye konuştu.

'KÜTÜPHANE İHTİYACI VAR'

Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şube Başkanı Salih Dönmez ise, gençlerin Edirne'deki kütüphanelerde çalışacak yer sıkıntısı yaşadıklarına dikkat çekerek, "Her yerde olduğu gibi Edirne'de de kütüphane sorunu var. Maalesef şu andaki hem üniversite kütüphanesi hem de halk kütüphanesi öğrencilerin çalışma ihtiyacını, yer ihtiyacını karşılayamıyor. Kültür Bakanlığı yeni bir bina yapacak inşallah. Hem valilikten hem belediyeden öğrencilerin çalışma alanı olarak kullanabileceği yerler oluşturmalarını bekliyorum" dedi.

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