Edirne'de kedilere 500 kilo ciğer dağıtıldı

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER /EDİRNE, () - EDİRNE'de Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali etkinlikleri kapsamında hayvan barınağında bulunan kedilere 500 kilo ciğer dağıtıldı.

Edirne'de 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali etkinlikleri kapsamında, kentteki ciğerciler, festivalin maskotu olan kedilere ciğer dağıtmaya başladı. Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda bulunan kedilere bugün pişirilmiş 500 kilo ciğer dağıtıldı.

'3 TON CİĞER DAĞITILACAK'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, festival etkinliklerini bugün kedilere ciğer vererek başlattıkların belirterek, "Biz ilk ziyaretimizi, barınaktaki kedilere yaptık. Çünkü onların en sevdiği şey tava ciğerdir. Biz de kendilerine ciğer ikram ettik. Festivalin bu hafta 9'uncusunu düzenleyeceğiz. Uluslararası bir festival olduğu için 9-10 ülkeden bando takımı gelecek. Biz de ciğerci esnafı olarak faal olacağız ve yüz binlerce kişiye ciğer dağıtacağız. Bugünden sonra da festival öncesi kedilere ciğer ikramımız geleneksel hale gelecek. Geleneğimizi bütün hayvanlar için daha da yaygınlaştıracağız. Biz aynı zamanda hayvanlara duyarlı bir kentiz. Bu hafta bizim haftamızdır" dedi. Kentin ciğerci esnafından Niyazi Yavuz, festivalde ücretsiz 3 tona yakın ciğer dağıtacaklarını söyledi.



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