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Edirne'de kar tatili 1 gün uzatıldı

EDİRNE,() - EDİRNE Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle kentte eğitime verilen 1 günlük arayı yarına da uzattı. Valilikten yapılan açıklamada yarın okulların yanı sıra resmi kurumlarda çalışan hamile ve engellilerin de idari...

Edirne'de kar tatili 1 gün uzatıldı

EDİRNE,() - EDİRNE Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle kentte eğitime verilen 1 günlük arayı yarına da uzattı. Valilikten yapılan açıklamada yarın okulların yanı sıra resmi kurumlarda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne'de valilik yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 11/01/2017 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 11/01/2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır" denildi.
Edirne Valiliği, geçen Cuma, Pazartesi ve bugün de kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1'er gün ara verildiğini açıklamıştı.
 

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