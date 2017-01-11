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Edirne'de kar tatili 1 gün uzatıldı (5)

KAR KALINLIĞI 1O SANTİMİ BULDU Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla devam etti. Gece yarısı kar kalınlığının 10 santime ulaştığı kentte, 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli...

Edirne'de kar tatili 1 gün uzatıldı (5)

KAR KALINLIĞI 1O SANTİMİ BULDU

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla devam etti. Gece yarısı kar kalınlığının 10 santime ulaştığı kentte, 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolda trafikte aksamalar yaşandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nden bir süreliğine TIR'ların gönderilememesini istedi.

Havsa İlçesi'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücülerden biri yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Edirne-İstanbul karayolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık 3 saat sonra yeniden açıldı. Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DE TATİL ETTİ

Trakya Üniversitesi, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretime 11 Ocak 2017 tarihi itibari ile bir gün süre ile ara verilmiştir. Öğrencilerimize ders ve sınav telafileri ilgili tarihler bağlı bulundukları dekanlıklar veya müdürlükler tarafından bildirilecektir. Ayrıca Üniversitemizde görev yapmakta olan hamile ve engelli bireyler de bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

KAR TEKİRDAĞ'DA DA ETKİLİ OLDU

Tekirdağ'da öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar, akşam etkisini artırdı. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri alarma geçti. Ekipler, Tekirdağ-Hayrabolu yolu Yağcı Mahallesi girişinde mahsur kalan bir ambulans ve üç otomobili çekerek kurtardı.

D-110 karayolu Malkara istikametindeki Bağlar rampasına zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri yüksek kesimlerde ve önemli arterlerde tuzlama çalışması yaptı.

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