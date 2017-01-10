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Edirne'de kar tatili 1 gün uzatıldı (4)

KAR ETKİSİNİ ARTTIRDI Edirne'de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla hafif şekilde süren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı kısa sürede 6 santime ulaşırken, trafikte aksamalar...

Edirne'de kar tatili 1 gün uzatıldı (4)

KAR ETKİSİNİ ARTTIRDI
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren aralıklarla hafif şekilde süren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı kısa sürede 6 santime ulaşırken, trafikte aksamalar meydana geldi. Belediye ve karayolları ekipleri yolların kapanmaması için tuzlama ve ka kürüme çalışmalarına başladı.
Edirne Valiliği kriz merkezi verilerine göre, yoğun yağışın ardından Uzunköprü ve Meriç ilçelerinin köyleri ağırlıklı olmak üzere 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri sürücülerin kar lastiği ya da zincirle yola çıkılması konusunda uyarılarda bulundu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.
Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()

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