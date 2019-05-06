Edirne'de Kakava Şenlikleri'nde sahur

EDİRNE Belediyesi tarafından düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl ramazan ayının ilk gününe denk geldi. Şenlikler kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı'nda sahur verildi.

Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin bu yıl ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle etkinliklere sahur programı eklendi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki Er Meydanı'nda verilen sahura, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Romanların, Tunca Nehri kenarına gelerek suyla yüzlerini yıkayıp geleneklerini yerine getirdiklerip davul-zurna eşliğindeki eğlenceler, Adalet Kasrı'nın bulunduğu alan kapıların kapalı olmasından dolayı yapılmadı. Kakava Hıdırellez Şenlkleri'nin ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle bu yıl çevre illerden turlarla gelenler gece düzenlenen etkinliklere katılmadığı görüldü.

Sahur programında gazetecilere konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Hıdrellez ve Kakava'nın Türk milletinin kültürel zenginliğinin bir unsuru. Bu kültürel zenginlikle dinin gerekliliği birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ardından Vali Canalp ile Belediye Başkanı Recep Gürkan, üzerinde barış, sağlık, kardeşlik ve bereket yazılı çelengi Fatih Köprü'sünden suya bırakarak alandan ayrıldı.



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