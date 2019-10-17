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Edirne'de havan ve top mermisi bulundu

Edirne'de restorasyonu yapılan tarihi Süleymanpaşa Camii'nin giriş bölümünde yapılan kazıda, Balkan Savaşı ya da 1'inci Dünya Savaşı'nda kalma olduğu tahmin edilen havan ile bir  patlamamış top mermisi bulundu. Mühimmatlar, uzman polisler...

GENEL 17.10.2019, 13:03

Edirne'de restorasyonu yapılan tarihi Süleymanpaşa Camii'nin giriş bölümünde yapılan kazıda, Balkan Savaşı ya da 1'inci Dünya Savaşı'nda kalma olduğu tahmin edilen havan ile bir  patlamamış top mermisi bulundu. Mühimmatlar, uzman polisler tarafından imha edilmek üzere camiden alındı.
Edirne'de Tunca Nehri kenarında dönemin padişahı  2'inci Beyazid vezirlerinden Süleyman Paşa tarafından kendi adıyla 529 yıl önce yaptırılan tarihi Süleymanpaşa Camii, 2012 yılında onarımı alındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü restorasyon çalışması sırasında cami girişinde merdiven basamakları kazı çalışması sırasında yaklaşık yarım metre toprağın altında işçiler tarafından patlamamış  mühimmat bulundu. Patlamamış mühimmatı gören işçiler, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken durumu polise bildirdi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden bomba uzmanı ekipleri olay yerine gelerek patlamamış havan ile top mermisi olduğu anlaşılan mühimmata el koydu. Balkan Savaşı  ya da 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen mühimmatların imha edileceği öğrenildi.

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